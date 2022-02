A pochi giorni dall’esperienza sanremese Elisa duetta con Rkomi nella nuova anticipazione di Ritorno Al Futuro/Back To The Future, il suo album atteso per il 18 febbraio 2022.

Elisa duetta con Rkomi

La cantautrice triestina lo ha annunciato sui social, allegando alla notizia un’attestazione di stima piena di affetto nei confronti dell’artista milanese, in gara con lei al Festival di Sanremo 2022 con il brano Insuperabile. Elisa Toffoli, invece, si è classificata seconda con O Forse Sei Tu.

Il duetto tra Elisa e Rkomi è stato prodotto da Sixpm e si unisce alle tante collaborazioni presenti nella tracklist di Ritorno Al Futuro/Back To The Future: tra gli ospiti troviamo Giorgia ed Elodie in Luglio, Jovanotti in Palla Al Centro e produzioni eccellenti con i nomi di Venerus, Mace e la stessa Elisa.

I due artisti hanno già collaborato nel 2019 nel brano Blu contenuto nel disco Dove Gli Occhi Non Arrivano di Rkomi, un sodalizio che la cantautrice ricorda nelle parole di affetto pubblicate insieme all’annuncio:

“Ci siamo conosciuti grazie a Blu, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. Quello Che Manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro”.

Quello Che Manca, il singolo in cui Elisa duetta con Rkomi, uscirà alla mezzanotte di venerdì 11 febbraio 2022.

Elisa e Rkomi a Sanremo 2022

Sullo stesso palco, ma senza competizione. Elisa e Rkomi si sono fronteggiati solamente in termini di numeri, visto che tra i due – a giudicare dalle parole piene di stima – c’è anche una profonda amicizia. Rkomi si è classificato 17°, ma è bastato per trovare nell’Ariston un’importante rampa di lancio per la sua carriera.

Oltre all’inedito Insuperabile, reso energico da un testo tagliente e dal riff di chitarra, Rkomi si è fatto notare per il medley di Vasco Rossi con i brani Fegato, Fegato Spappolato e Cosa Succede In Città eseguiti durante la serata delle cover insieme ai Calibro 35. Elisa ha portato in gara un brano sull’assenza e sul dolore, una promessa dedicata alle persone che escono dalla nostra vita. Durante la serata delle cover, invece, Elisa ha eseguito What A Feeling di Irene Cara.