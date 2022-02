Negli ultimi anni l’attenzione degli italiani all’alimentazione è aumentata in maniera netta. Secondo un’indagine dell’istituto Ixé quasi la metà degli italiani segue una dieta, mentre una persona su quattro è alle prese con una dieta dimagrante.

La cosa più difficile spesso non è decidere di cambiare regime alimentare per questioni di benessere, salute o estetica, ma evitare degli errori che poi portano a interromperla, annullando gli effetti o, addirittura, ad avere controindicazioni.

Ecco i 10 errori da evitare quando si inizia una dieta dimagrante.

1- Porsi obiettivi irrealizzabili

La prima regola è essere realisti e scegliere dei traguardi che siano raggiungibili, evitando precoci fallimenti che possano scoraggiare e quindi indurre ad abbandonare ogni buon proposito.

2- Non fare colazione al mattino

Saltare la colazione non aiuta a perdere peso, ma comporta un aumento della fame durante la giornata. Di conseguenza si è portati a fare spuntini, magari ipercalorici, e ad aumentare le porzioni dei pasti principali. Dunque una colazione bilanciata, ricca di fibre, fornisce il giusto apporto energetico per iniziare la giornata e aiuta a tenere sotto controllo la fame.

3- Bere poca acqua

Per tenersi idratati è bene dare all’organismo il giusto apporto d’acqua. Non bere, o limitarsi ad assumere acqua solo durante i pasti o con bevande tipo caffè e te, contribuisce a rallentare il metabolismo e, di conseguenza, ad aumentare di peso.

4- Esagerare con le bevande zuccherate

Spesso si tende a non considerare l’apporto calorico dovuto all’assunzione di bevande. Che siano succhi di frutta, alcolici, o bibite gassate, le bevande che vengono consumate al bar o a casa possono far assumere molti zuccheri che si traducono in centinaia di calorie.

5- Mangiare snack durante il giorno

Se si riducono le calorie nei pasti principali, si può cadere nella tentazione di ricorrere a snack o merendine per placare la fame di metà mattinata o nel pomeriggio. Alcuni alimenti, soprattutto dolciumi, anche di piccole dimensioni, apportano tantissime calorie, al pari, in molti casi, di un pasto completo.

6- Rinunciare in modo categorico ad alcuni alimenti

Molte diete escludono totalmente alcuni alimenti, come ad esempio i latticini, considerati ricchi di grassi e quindi da bannare per perdere peso. In realtà, per una dieta completa, anche i latticini, per l’apporto di calcio, sono fondamentali. Piuttosto che bandirli sarebbe opportuno, magari, scegliere quelli con minor contenuto di grassi.

7- Abituarsi al fast-food

Panini farciti, patatine fritte, carne grassa, verdure stra condite possono andar bene per uno strappo, una volta ogni tanto. Consumare troppo spesso cibi da fast-food annullerà l’effetto di qualsiasi dieta.

8- Ignorare le informazioni sul valore nutrizionale degli alimenti che si consumano

E’ buona prassi consultare l’etichetta sui valori nutritivi degli alimenti che si consumano, in modo da potersi regolare sulla qualità dei cibi e sulla quantità di calorie assunte.

9- Sentirsi appagati dopo i primi giorni

Dopo le prime settimane spesso si registrano perdite di peso eccezionali, che possono indurre a pensare di essere già vicini al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In realtà i chili persi nel primo, breve, periodo non sono veritieri e se ci si rilassa, o se non si abbina alla dieta una corretta attività fisica, vengono ripresi in poco tempo.

10- Affidarsi a diete drastiche

Alcune diete particolarmente restrittive, che prevedono l’assunzione di pochissime calorie e consentono di perdere molti chili rapidamente, creano l’illusione di poter portare a risultati importanti in cambio di pochi giorni di sacrificio. In realtà questo dimagrimento eccessivamente accelerato comporta un rallentamento del metabolismo e dunque aumenta la propensione dell’organismo ad ingrassare.