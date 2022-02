I possessori del Samsung Galaxy A51 non sono per nulla pochi nel mondo e anche in Italia. Il dispositivo lanciato oramai da due anni ha riscosso un grande successo commerciale ed è per questo che la politica degli aggiornamenti software a lui dedicata interessa non pochi. Ebbene, da questo punto di vista, è possibile dire che giunge a febbraio una notizia poco gradita, visto che gli update (d’ora in poi) saranno meno frequenti.

Lo stesso produttore ha appena spostato proprio il Samsung Galaxy A51 nell’elenco dei dispositivi che d’ora in poi avranno solo aggiornamenti semestrali. Era prevedibile, vista l’anzianità del telefono ma, allo stesso tempo, il nuovo status resta un boccone amaro da digerire per i possessori del dispositivo che, fino a questo momento, avevano potuto fare affidamento su rilasci trimestrali.

Certo, chi ha ancora un Samsung Galaxy A51 non può certo lamentarsi del supporto software finora ottenuto. Allo smartphone di successo sono stati garantiti ben 3 major update. L’ultimo di questi, più precisamente Android 12 corredato della versione dell’interfaccia utente One UI 4.0, è atteso nelle prossime settimane. Dopo quest’ulteriore passaggio, la strategia software di Samsung prevede soltanto i firmware di sicurezza con qualche ottimizzazione e di certo con la correzione di bug e vulnerabilità che potenzialmente potrebbero lasciare il telefono alla mercé di violazioni e attacchi. Non ci saranno da attendere invece delle novità in termini di funzioni.

Tutto quanto fin qui approfondito ha valore per il Samsung Galaxy A51 nella sua versione standard 4G. Dunque per lo specifico esemplare gli aggiornamenti semestrali (non più di 2 all’anno) saranno forniti al posto di quelli trimestrali. Al contrario, per il Samsung Galaxy A51 5G non è previsto alcun cambiamento di programma: per quest’ultimo modello, i rilasci software continueranno a giungere ancora ogni 3 mesi, anche se non sappiamo ancora fino a quando.

Continua a leggere su optimagazine.com