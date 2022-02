Sembra proprio che The Handmaid’s Tale 5 sia appena entrata in produzione. Nonostante Hulu non abbia ancora annunciato l’inizio delle riprese della nuova stagione, diversi volti del cast hanno lasciato intendere come ormai il set della serie distopica ispirata al romanzo omonimo di Margaret Atwood abbia riaperto i battenti.

The Handmaid’s Tale 5 potrebbe arrivare entro la fine del 2022, dopo la conclusione della quarta stagione nel giugno 2021. L’attore O-T Fagbenle ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui appare, con un finto pancione, insieme alla protagonista Elisabeth Moss, invitando gli utenti ad indovinare dove si trovi: l’hashtag 2022 e la sigla THT5 lasciano intendere che la produzione è ormai partita.

I due attori di The Handmaid’s Tale 5, grandi protagonisti del finale della stagione precedente nei panni di Luke e June, sembrano tornati in scena: anche se la foto potrebbe non essere recente, Fagbenle potrebbe averla utilizzata per confermare l’inizio delle riprese.

D’altronde ad alimentare le voci su The Handmaid’s Tale 5, proprio di recente, era stata l’attrice Ann Dowd, che in un’intervista con ET Canda ha anticipato il suo giudizio sul primo episodio della quinta stagione dopo la lettura del copione. Alla fine di gennaio Dowd, che interpreta la terribile zia Lydia nello show, ha anticipato di aver “appena letto il primo episodio“ e di averlo trovato semplicemente “fantastico: penso che coloro che guarderanno The Handmaid’s Tale saranno abbastanza felici di quello che succederà, è piuttosto elettrizzante”.

Le riprese di The Handmaid’s Tale 5, se la produzione proseguirà senza intoppi dovuti alla pandemia, potrebbero concludersi entro la primavera e quindi permettere a Hulu di rilasciare la stagione entro la fine dell’anno. La serie era rimasta in pausa finora non solo per lasciare agli sceneggiatori il tempo di scrivere la nuova stagione, ma anche perché la protagonista Elisabeth Moss è stata impegnata negli ultimi mesi sul set di un’altra serie, il thriller Shining Girls, in arrivo su Apple Tv+ ad aprile.

