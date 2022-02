Zendaya non ha mai perso le speranze sul suo personaggio in Euphoria, e invita i fan a crederci: Rue vedrà la luce in fondo al tunnel? Dopo essere stata rinnovata per una terza stagione in largo anticipo, la serie HBO (in onda in Italia su Sky Atlantic) ha continuato a suscitare scandalo con le sue scene di nudo esplicite (molte delle quali riguardavano l’attrice Sydney Sweeney, che le fatte tagliare dal montaggio finale), ma ha avuto anche il plauso della critica e del pubblico.

La seconda stagione di Euphoria è stata un successo ancora più grande della prima, con la HBO che ha rivelato che il numeri degli spettatori sono addirittura raddoppiati da 6,6 a 14 milioni.

Nel quinto appuntamento, andato in onda domenica notte, il teen drama ha raggiunto il culmine con un intenso e violento episodio incentrato sul personaggio di Zendaya. Rue ha subito una ricaduta: i suoi amici e la sua famiglia fanno di tutto per salvarla dal tunnel della droga. Prima della messa in onda dell’episodio, Zendaya ha pubblicato una nota di una recente intervista che ha fatto con Esquire su Instagram, rivelando di avere ancora speranze per Rue:

“Mi auguro che le persone continuino a guardare Rue come qualcuno degno del loro amore“, ha scritto Zendaya. “E degno del loro tempo, e che ha ancora una qualità di redenzione. C’è ancora del buono in lei anche se non può vederlo.”

Ha continuato: “Penso che se le persone possono accompagnarla e arrivare alla fine, e avere ancora speranza per il suo futuro; guardarla fare cambiamenti e muovere passi verso la guarigione, la sobrietà e la sua indipendenza.” Zendaya ha affermato che Rue può aiutare le persone che vivono in una condizione simile ad “avere una maggiore comprensione del dolore“ perché “penso che molti di loro condividano la sua storia di dipendenza e sobrietà. Credo sia importante che continuiamo ad avere quell’amore per lei.”

Zendaya ha ricevuto molti elogi sui social per la sua performance nell’episodio 2×05 di Euphoria. Diversi critici ne sono convinti: l’attrice 25enne potrebbe aggiudicarsi una nomination, se non un’altra vittoria agli Emmy Awards. La star è già entrata nella storia nel 2020, quando ha battuto colleghe del calibro di Olivia Colman e Jennifer Aniston, diventando la donna più giovane a vincere l’Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

