Stanno prendendo piede nuove indicazioni a proposito del possibile aggiornamento GPS 2022. Argomento, questo, che come potete facilmente immaginare tiene banco tra i docenti, dopo aver analizzato le prospettive a lungo termine per questo universo nelle ultime settimane. Proviamo a fare il punto della situazione, perché allo stato attuale in tanti non sanno se ci sarà o meno un upgrade nell’anno corso, o se al contrario qualche novità possa arrivare solo il prossimo anno

Cosa sappiamo sul possibile aggiornamento GPS 2022

A fare chiarezza sulla vicenda, in modo ufficioso, ci ha pensato un comunicato del gruppo “Scuola Bene Comune” di Libero Tassella. Come accennato, non siamo al cospetto di notizie ufficiali, è opportuno ribadirlo, ma le prospettive relative al potenziale aggiornamento GPS 2022 sono qui molto interessanti. La fonte cita a sua volta il Senatore Pittoni, secondo cui dovrebbe essere praticamente certa la proroga del regolamento delle supplenze, mettendo la parola fine a questa telenovela.

Al contempo, parlando in modo specifico del tanto discusso aggiornamento GPS 2022, si vocifera che dovrebbero essere rinnovate le suddette GPS per il prossimo biennio 22/23 e 23/24. In un contesto del genere, se confermati i rumors odierni, i docenti potranno aggiornare quest’anno i loro punteggi in GPS. Una svolta, sotto questo punto di vista, potrebbe avvenire durante il mese di luglio, ma siamo solo nel campo delle ipotesi e qualche novità in merito dovrebbe essere annunciata a stretto giro.

Lecito chiedersi quando possa arrivare il verdetto definitivo a proposito del possibile aggiornamento GPS 2022. Le voci di queste ore ci dicono che una svolta potrebbe arrivare già in settimana. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, trattandosi di un argomento molto delicato per tanti docenti in Italia. Quali sono le sensazioni che avete maturato sul tema negli ultimi giorni?