Gli Oppo Find X5 e Lite sono tornati al centro della scena grazie alle anticipazioni fornite da ‘winfuture.de‘. Partiamo proprio da Oppo Find X5, che pare includerà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il device sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, nella configurazione con 8GB di RAM e 256GB di storage interno (non espandibile).

Non mancheranno le connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Glonass, Beidou e Galileo. Presente anche il lettore di impronte digitali in-display. Il telefono presenterà una fotocamera posteriore (sviluppata con Hasselblad) con un sensore principale da 50MP (Sony IMX766 con OIS, apertura f/1.8, 10-bit e FOV 84°), un ultra-grandangolare da 50MP (Sony IMX766, FOV 110°, 10-bit, cattura macro fino a 4 cm) ed un teleobiettivo da 13MP (apertura f/2.4, FOV 45° e zoom ibrido 5x). La fotocamera frontale includerà un sensore da 32MP (Sony IMX615, apertura f/2.4). La batteria avrà una capacità da 4800mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W. Presente anche la certificazione IP54.

L’Oppo Find X5 verrà reso disponibile nelle colorazioni Ceramic Black e Ceramic White. Il modello Lite dovrebbe includere uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il telefono verrà probabilmente spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile). Non mancheranno gli speaker stereo e il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7 e FOV 80,5°), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2,25 e FOV 118,9°) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4, FOV 88,8° e fuoco fisso). La fotocamera frontale sarà composta da un sensore singolo da 32MP (apertura f/2.4, Sony IMX615). La batteria avrà una capacità da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 65W.

