Samsung Electronics Co. ha annunciato un nuovo aggiornamento software per la serie Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, continuando il suo impegno ad aiutare gli utenti a perseguire i propri obiettivi con funzionalità avanzate di salute e benessere e ad esprimere il proprio stile personale. Il principale obiettivo del produttore sudcoreano è quello di invogliare gli utenti a svolgere attività fisica con regolarità. Essi, infatti, si aspettano nuovi miglioramenti, come ad esempio un allenamento a intervalli avanzato progettato per qualsiasi ciclista o corridore, un nuovo programma di coaching del sonno o una nuova composizione corporea.

Gli utenti in possesso di Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, adesso, avranno ancora più modalità per personalizzare il proprio look con quadranti aggiornati ed una nuova linea di cinturini sempre alla moda. Inoltre, una volta impostati determinati parametri come ad esempio il peso, l’altezza, la massa grassa e la massa muscolare, i wearable avranno il compito di spronare l’utente a svolgere attività fisica quotidianamente. Come affermato da Janghyun Yoon, vicepresidente esecutivo e responsabile della piattaforma software di Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, le esigenze degli utenti di smartwatch sono sempre in crescita e quindi si sono impegnati nel fornire quest’ultimo aggiornamento.

Il nuovo upgrade offre agli utenti ancora più informazioni sui loro progressi nella salute. Samsung Health mostrerà anche approfondimenti sulla composizione corporea, un programma di fitness digitale curato da Chris Hemsworth (per aiutare gli utenti a migliorare la loro salute), forma fisica e mentalità. Inoltre, gli utenti di Samsung Galaxy Watch 4 riceveranno una prova di 30 giorni per l’accesso completo e illimitato a Centr. L’orologio non solo registrerà in tempo reale i valori della VO2 Max, ma avviserà anche circa la quantità di umidità persa durante le fasi di allenamento e quanta acqua è opportuno bere per reintegrarla. Nell’ultimo firmware si potranno vedere anche nuove e divertenti watch faces da personalizzare. Samsung, infine, rende noto che l’update sarà disponibile a partire da domani 9 febbraio attraverso l’app Galaxy Wearable.

Continua a leggere su optimagazine.com