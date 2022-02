La serie prequel de La Bella e la Bestia, in sviluppo presso Disney+ e prossima ad entrare in produzione, accoglie nel cast la cantante inglese Rita Ora: non è la prima volta che la cantautrice si cimenta con la recitazione, ma di sicuro lo farà in un ruolo inedito.

Il prequel de La Bella e la Bestia, ambientato nell’iconico regno che ha visto nascere l’amore tra Belle e il principe trasformato in Bestia, ripercorre i fatti antecedenti alla storia tra i protagonisti del film (adattato anche in versione live action con protagonista Emma Watson). L’adattamento in serie tv seguirà Gaston e LeFou (interpretati rispettivamente da Luke Evans e Josh Gad) mentre una sorprendente rivelazione li spinge insieme alla sorellastra di LeFou, Tilly (Briana Middleton), ad intraprendere un viaggio inaspettato pieno di romanticismo, commedia e avventura.

Nel cast del prequel de La Bella e la Bestia, Rita Ora interpreterà un ruolo apparentemente cruciale, quello di una fuggitiva dalle “abilità sorprendenti“, che porta con sé un segreto potenzialmente in grado di influenzare un intero regno. Potrebbe essere dunque il suo personaggio ad innescare la scoperta che dà inizio al peregrinare dei protagonisti. In precedenza la cantautrice era apparsa nei panni di se stessa in singoli episodi di Empire e 90210, il sequel del telefilm cult degli anni Novanta Beverly Hills – 90210, oltre ad interpretare il ruolo della sorella di Christian Grey, Mia, nei film adattamento della saga letteraria Cinquanta Sfumature.

Il prequel de La Bella e la Bestia, prodotto esecutivamente dall’attore Josh Gad e dagli showrunner di Once Upon a Time Edward Kitsis e Adam Horowitz, include nel cast anche Fra Fee nei panni del principe Benoit Berlioz e Jelani Alladin come l’artista Jean-Michel. Le riprese della serie partiranno in primavera.

