Continua a tenere banco il servizio NoiPA che non funziona, secondo le segnalazioni che abbiamo raccolto proprio in queste settimane. Dopo l’aggiornamento che abbiamo portato alla vostra attenzione nel weekend, ci sono un paio di novità che credo sia giusto condividere coi nostri lettori. Andiamo per gradi, perché il disservizio si trascina da troppo tempo e, fino ad oggi, non abbiamo avuto una tempistica di riferimento a partire dalla quale possa essere possibile accedere alla piattaforma senza patemi.

Cosa ci arriva dall’assistenza per NoiPA che non funziona e la novità di marzo

Partiamo proprio da una novità che sarà disponibile tra un mese. Come annunciato su Facebook, infatti, a partire dal 7 marzo 2022 sarà possibile accedere a NoiPA con SPID, CIE e CNS. Si tratta di modalità di accesso che avranno il compito di garantire un miglior livello di sicurezza per chi intende utilizzare i servizi forniti. Resta da capire se possa essere effettivamente quello il termine entro il quale verranno superati una volta per tutte i problemi di cui tanto si parla in questi giorni.

Come stanno le cose ad oggi? NoiPA ancora non funziona, stando alle segnalazioni più recenti venute a galla in mattinata. L’assistenza, tramite social, continua a fornire il medesimo feedback per coloro che si lamentano: “Ti consigliamo di scrivere alla nostra assistenza. Compila il seguente modulo di contatto https://bit.ly/39U4L8u e seleziona le seguenti voci nei campi all’interno della sezione ‘Dati della segnalazione'”. Assistenza che, tuttavia, sembra non darci segni di vita una volta contattata.

Capita così che su Facebook ci si imbatta in repliche di questo tipo: “Ho scritto un mese fa, mai ricevuta risposta. Potete evitarveli questi commenti“. Staremo a vedere se ci saranno segnali differenti da NoiPA a breve termine, anche se al momento non si vede ancora la luce alla fine del tunnel.