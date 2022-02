Da alcune settimane a questa parte è disponibile l’aggiornamento con Android 12 per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20. Appuntamento atteso a lungo, al punto che ha fatto notizia anche la diffusione del suddetto pacchetto software per il modello S20 FE, secondo quanto riportato a suo tempo sul nostro magazine. Come sempre avviene in questi casi, però, bisogna fare i conti con le segnalazioni di coloro che riscontrano problemi, stando a quanto appreso mediante i social.

Quali problemi sono stati segnalati con Samsung Galaxy S20 ed aggiornamento Android 12

Dando uno sguardo alle varie community di settore, vengono effettivamente a galla svariati problemi con il Samsung Galaxy S20 dopo il download dell’aggiornamento Android 12. Ad esempio, si trovano segnalazioni secondo cui in questi giorni sarebbe diventato complicato anche aprire Chrome. Il sistema in alcuni casi fa semplicemente uscire dall’app. Qualcuno dice di aver provato ad aggiornare l’app tramite Play Store, ma anche di aver disinstallato l’app, oltre a svuotare la cache. Nulla sembra funzionare, al punto da aver registrato gli stessi problemi con YouTube e Gmail.

Altri utenti affermano invece di aver notato ritardi nelle risposte dell’interfaccia utente, oltre ad anomalie con le prestazioni dell’app. Nonostante sia stato portato a termine il ripristino del Samsung Galaxy S20, fino ad arrivare alla cancellazione della partizione della cache, il bug pare non risolversi. In sostanza, tutti pensano che i bug descritti oggi debbano essere correlati al software, poiché Android 11 funzionava molto bene lo smartphone ancora tanto popolare in Italia e nel resto d’Europa.

Al momento non si hanno risconti ufficiali in merito, ma è possibile che la situazione migliori con il rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S20 basato su Android 12. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento a fine articolo.