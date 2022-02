Decisamente è il momento più adatto per prendere in considerazione l’offerta Apple Watch Series 6 su Amazon, nella colorazione dello smartwatch Product RED ossia rossa. Lo sconto speciale per la prossima festività di San Valentino è servito a chi apprezza il dispositivo indossabile di punta Apple, nella sua versione GPS + Cellular da 44 mm e naturalmente con cassa in alluminio.

L’Apple Watch Serie 6 su Amazon ora proposto in sconto è appunto quello con cinturino Sport Product RED, più che adatto come dono per l’imminente festa degli innamorati di lunedì prossimo 14 febbraio. Lo sconto applicato in questo momento è davvero notevole. Non va in effetti dimenticato che il costo di listino del dispositivo indossabile è di 569 euro e ora il valore commerciale dello stesso scende a quota 371 euro, ossia a quasi 200 euro in meno. La stessa soluzione hi-tech è acquistabile anche a rate e dunque non solo in un’unica soluzione. Le mensilità sarebbero 5 da 74,22 euro.

L’aspetto estremamente positivo della promozione riguarda poi i tempi di consegna. In effetti, il pacco arriverà non più tardi di giovedì 10 febbraio, almeno ordinandolo quest’oggi. Oltre allo splendido design e la colorazione rosso fiammante, non vanno di certo dimenticati tutti i plus hardware e software di questo dispositivo. Lo speciale modello GPS + Cellular, ad esempio, consente di utilizzare lo smartwatch come vero e proprio sostituto del telefono, grazie all’eSIM associata per chiamare, inviare messaggi e molto altro ancora. Lato funzionalità, proprio l’Apple Watch Serie 6 consente di misurare l’ossigeno nel sangue, controllare il ritmo cardiaco, registrare i passi ma soprattutto tutti gli allenamenti della giornata eseguiti con la corsa, la camminata, la bicicletta, lo yoga, il nuoto e il ballo e non solo. Insomma, il dispositivo resta un prodotto di fascia alta più che utile e ora tanto più interessante proprio per il forte sconto presente per Amazon e arrivato in tempo per San Valentino.

