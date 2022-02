Si procede a grandi passi verso lo standard del nuovo digitale terrestre. Per mercoledì 9 febbraio è in programma il via al refarming in un’ampia area geografica del nostro paese, tra nord e centro Italia. Meglio non arrivare dunque impreparati all’appuntamento per capire esattamente di cosa parliamo.

Cos’è il refarming?

Il processo di refarming è antecedente al passaggio vero e proprio al nuovo digitale terrestre che si compirà per tutti e in via definitiva nel 2023, con lo switch-off a favore del nuovo standard di trasmissione DVB-T2. Proprio il refarming consiste nello spegnimento di alcuni ripetitori per liberare la banda 700 per il futuro utilizzo da parte degli operatori telefonici per il 5G. Ne consegue un vero e proprio sfratto di alcune reti che andranno ricollocate altrove e dunque risintonizzate sui televisori.

Le regioni interessate dal 9 febbraio

In questa fase di passaggio verso il nuovo digitale terrestre, saranno coinvolte nuove regioni e province d’Italia. Il refarming si è già compiuto per la Sardegna, a fine 2021. Poi a gennaio è toccato a una parte del nord Italia e a partire da questo febbraio invece, il processo continuerà per il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la sola provincia di Mantova in Lombardia e ancora l’Emilia Romagna (ma con l’esclusione della provincia di Piacenza). Si stima che ben 10 milioni di cittadini saranno impattati proprio dalla novità del refarming nei prossimi giorni.

Cosa è necessario fare

Se nei luoghi interessati dal refarming, l’ennesimo passo verso il nuovo digitale terrestre non dovesse procurare la mancata visione di più canali, ecco che potrebbe essere fondamentale risintonizzare il proprio televisore. I più moderni, nelle ore notturne, effettuano il procedimento in maniera automatica. Al contrario, si dovrà lanciare proprio la procedura manualmente dalle impostazioni del proprio TV o decoder nel caso di device un più datati.

