Forse non proprio tutti lo avranno notato ma c’è una novità interessante relativa alle chat WhatsApp, a quelle che vogliamo richiamare o far partire da zero all’interno dell’applicazione di messaggistica. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere più facile iniziare una conversazione con chiunque abbiamo in rubrica.

Come tutti ben sanno, per far partire una nuova chat all’interno del servizio, basta semplicemente selezionare l’icona del fumetto presente nella schermata principale dell’app. Nella nuova scheda in apertura, fino a questo momento, abbiamo ritrovato i nomi dei contatti in ordine alfabetico, con la possibilità di richiamare questi ultimi attraverso una rapida funzione di ricerca. Da qualche giorno invece, è stata introdotta una novità per la quale gli utenti visualizzeranno per prime le chat più frequenti e subito dopo anche quelle più recenti.

L’immagine di apertura articolo (fornita da WABetaInfo) è abbastanza eloquente per spiegare il piccolo ma interessante cambiamento. Nella schermata della nuova chat WhatsApp, dopo la sezione dedicata alla scelta di una conversazione singola o di gruppo, c’è prima l’elenco delle chat appunto più frequenti. L’idea di mettere in evidenza proprio questi contenuti, è abbastanza logica: trattandosi di interazioni in cui si partecipa spesso, è molto probabile che proprio tra queste ci sia quanto desiderato. Sempre gli esperti, hanno poi lavorato affinché chiunque avesse subito a disposizione le conversazioni più recenti, ossia quelle alle quali è stato dato il proprio contributo da poco. Ebbene, anche questo suggerimento dovrebbe favorire chi fa un gran uso del servizio di messaggistica e non ha davvero tempo da perdere.

La novità per le chat WhasApp appena introdotta in questi primi giorni di febbraio è visibile già da una buona parte di utenti. Nel caso in cui la distinzione tra conversazioni frequenti e recenti non sia ancora a disposizione di tutti i nostri lettori, bisognerà solo attendere che la funzione venga distribuita in maniera definitiva, ma sarà solo questione di pochissimo tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com