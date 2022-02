MAGMA – WE HAVE A DREAM

MAGMA live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Magma, vero nome Florinda Venturella, ha postato sulla mia pagina Telegram Sir Red Ronnie nella rubrica ASCOLTAMI! il video del suo brano “Terra”. In realtà era un semplice lyric video, col testo su un fondo nero. Nulla di speciale… il video, ma il brano e la musica sì. Così mi sono collegato con lei durante la diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera e, come prevedevo, ho capito il suo valore e l’ho chiamata ad esibirsi dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Lei, oltre a cantare, suona la chitarra ma accanto aveva Gianluca Emanuele, con una chitarra elettrica. Magma ha cantato: “Cristallo”, “Parlami” e “Terra”. Questo è quello che lei ha scritto di sé stessa:

MAGMA:

Sono nata il 3/08/1995 a Mussomeli un piccolo paese nel cuore della Sicilia e fin da piccola ho partecipato a molti concorsi musicali grazie ai miei genitori che mi hanno seguita e supportata in tutto. Ho avuto l’occasione di esibirmi davanti a giurie qualificate, tra cui nomi spiccano Mogol e Mara Maionchi ottenendo vari premi per l’interpretazione di pezzi in italiano e in inglese. A 18 anni mi sono trasferita a Milano per studiare canto al CPM (Centro Professione Musica) e contemporaneamente ho seguito i corsi di “lingue e letterature straniere” all’Università degli studi di Milano. Durante questi anni ho iniziato a scrivere molte canzoni e ho acquisito una maggiore identità artistica grazie al corso di scrittura tenuto da Andrea Rodini e le numerose occasioni di confronto con i professori e gli studenti. In occasione di un’open week del CPM ho vinto i casting per curare i cori nelle esibizioni live di Zibba e Dolcenera a novembre del 2015.

A settembre del 2018 sono arrivata tra gli 8 finalisti del concorso nazionale per autori “Genova per voi” vincendo uno stage formativo guidato da autori già affermati come Emanuele Dabbono e Mario Cianchi e ho avuto la preziosa possibilità di conoscere le esigenze della realtà produttiva dell’industria musicale grazie agli incontri con i discografici e autori della Universal music publishing (Durdust, Klaus Bonoldi, Claudio Buja) A ottobre del 2018 ho scelto il nome d’arte “Magma” perché oltre ad essere legata alla mia terra, il mio stile è un po’ “magmatico” caratterizzato da influenze e stili diversi e il magma scorre lento un po’ come me che sono sempre in ritardo e ribolle come me quando voglio comunicare attraverso la musica. Per me il testo è molto importante tanto da prestare molta attenzione e cura alle parole che scelgo, le canzoni trasmettono messaggi, sensazioni e possono mettere in luce anche temi scottanti e attuali. Amo definire le mie canzoni “le mie creature” perché la musica tra i suoi innumerevoli effetti benefici mi fa sentire una madre che si prende cura dei suoi figli. Tra gli artisti che hanno segnato profondamente la mia personalità mi interessa citare: Lucio Dalla, Jeff Buckley, Joss Stone, Fabrizio Moro, Niccolò Fabi, Rino Gaetano e Brunori Sas.

Il 28 marzo del 2019 ho conseguito la laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università degli studi di Milano. A ottobre del 2019 sono stata selezionata per la finale del “Premio Donida” con un inedito scritto da me. A gennaio del 2020 sono stata selezionata tra i 53 artisti su quasi 800 iscritti al bando del concorso di “Musicultura” ottenendo la possibilità di accedere alle audizioni dal vivo della XXXI edizione (2020) del concorso. I pezzi selezionati che ho scritto sono stati “Terra” e “Anche Morfeo si è addormentato” Il 4/09/20 è uscito il mio primo pezzo su tutte le piattaforme digitali intitolato “Il resto non conta” prodotto da Giuliano Dottori, mixato da Simone Sproccati con la copertina curata da Eduardo Stein Dechtiar (musicista dei Selton). È un debutto completamente da indipendente, un primo passo nella pubblicazione della mia musica. A maggio del 2021 “Il resto non conta” è stata selezionata dalla casa editrice Aletti per far parte del libro “Premio Internazionale CET Scuola Autori di Mogol” messo in commercio a fine giugno 2021. A Ottobre del 2020 ho iniziato la magistrale di “Scienze della musica e dello spettacolo” presso l’Università degli studi di milano e attualmente proseguo gli studi e sto scrivendo una tesi incentrata sulle cantautrici italiane.

In attesa di una ripresa del panorama musicale dopo la pandemia continuo a scrivere e lavorare sui miei pezzi che stanno diventando sempre più numerosi e alimentano la voglia di realizzare il mio primo album.

