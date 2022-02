Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti è reduce da un’importantissima vittoria contro il Venezia per 2-0 (reti di Osimhen e Petagna), ottenuta allo Stadio Penzo. Grazie a questo successo i partenopei si confermano al secondo posto in classifica a quota 52 punti e ad un solo punto di differenza dalla capolista Inter (che, però, ha ancora una partita da recuperare). Una gara non tanto sofferta, ma che gli azzurri hanno sbloccato al 59esimo del secondo tempo con una prodezza di testa del numero 9 mascherato. L’assenza di Hirving Lozano sull’out di destra si è sentita abbastanza: ricordiamo che il messicano si è infortunato durante un match con la sua Nazionale, dove ha riportato una lussazione alla spalla subito ridotta.

In questi giorni si è parlato tanto di un lungo periodo di stop, ma, a quanto pare, sono giunte interessanti novità per quanto riguarda il suo rientro. Infatti, Alessandro Martorana, agente Fifa e intermediario che ha condotto il trasferimento di El Chucky al Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Terzo Tempo: la partita continua’, programma in onda su Tele A, rassicurando la tifoseria azzurra in merito all’infortunio riportato. Il procuratore ha, difatti, spiegato che la lussazione è stata ridotta immediatamente, mentre l’intervento chirurgico, che era l’ipotesi più grave, è stato congelato. I tempi di recupero non saranno molto lunghi: si parla di uno stop tra i 20 e i 30 giorn. Il modo di giocare della freccia messicana, molto rapido e irruente, lo porta in più occasioni ad andare incontro a certi infortuni. Ma è anche vero che la possibilità di recidiva è molto alta.

Nelle ultime ore è giunto anche il comunicato dalla Federazione messicana sulle condizioni di Lozano e sul rientro nella città partenopea. Dall’annuncio si evince che la Direzione Generale dello Sport riferisce che a Città del Messico sono stati eseguiti studi supplementari e in sospeso sull’attaccante numero 11 azzurro in merito alla lussazione alla spalla. I risultati sono stati condivisi insieme allo staff medico del Napoli. Il giocatore è già partito dal Messico alla volta dell’Italia per unirsi con la sua squadra di club.

