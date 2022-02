L’Italia vince una medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, grazie a Stefania Constantini e Amos Mosaner che hanno trionfato nel misto. Un tripudio di emozioni, una vittoria schiacciante, ottenuta con 11 vittorie in altrettante partite.

Eppure fino a qualche anno fa nessuno avrebbe potuto nemmeno immaginare un simile risultato per il curling azzurro. Uno sport diventato disciplina olimpica a Nagano 1998 e che a Torino 2006 ha iniziato a suscitare la curiosità degli italiani, con quelle “pentolacce” lanciate verso un bersaglio e gli atleti che spazzolavano il ghiaccio.

La scorsa estate, quella dei trionfi sportivi per i nostri colori, qualcuno ironizzava “se quest’anno ci fossero i mondiali di curling, vinceremmo anche quelli”. Una battuta non troppo distante da quella che poi si è rivelata una piacevolissima realtà, nonostante il 2021 sia finito da oltre un mese.

Uno sport di nicchia, praticato soprattutto in Veneto, Trentino e Piemonte, che conta in Italia solo circa 400 atleti iscritti.

Sicuramente l’oro olimpico servirà a dare più visibilità al curling e ancora maggiore interesse ad uno sport che qualcuno continua a definire, in modo un po’ irrispettoso, “bocce sul ghiaccio”. Il curling in realtà è uno sport completo, in cui serve concentrazione al momento del tiro, resistenza (una partita dura quasi due ore) e forza fisica, per far scivolare il peso di marmo di circa 20 chili e per lo swiping, il movimento rapido con cui si spazzola il ghiaccio per circa 20-25 metri in modo da regolare velocità e traiettoria dello stone. Uno sport, il curling, molto più completo di quanto si possa immaginare, che allena gambe, braccia, mente e fiato e consente di bruciare molte calorie, adatto anche ad atleti non più giovanissimi.