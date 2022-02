Laura Pausini festeggia ill compleanno della figlia Paola con un party a tema Titanic. La bambina compie 9 anni, nata dall’amore con Paolo Carta, e sui social arrivano le foto del suo giorno speciale.

Una torta con il Titanic, inviti che sono carte d’imbarco e il cuore dell’oceano al collo di Paola, in un elegante abito Elisabetta Franchi. Quando il film Titanic uscì al cinema, Paola non solo non era ancora nata ma non era neanche nei progetti di mamma e papà.

La storia del Titanic però l’ha appassionata al punto che Laura ha deciso di farle vedere il successo con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Poi, una festa a tema per i suoi 9 anni e le profonde parole d’affetto di mamma Laura.

“Sembra incredibile che siano passati già nove anni da quando sei qui con noi Paola…ogni notte mi addormento con la speranza che non mi chiederai mai di andare a dormire nella tua camera, ogni mattina mi sveglio felice perché sei ancora nel lettone con noi”, scrive Laura Pausini sui social nel condividere una ricca gallery di immagini.



“Ti Amo Piccola Mia… io,babbo,Jader,Jacopo, Joseph, i nonni, gli zii e i tuoi cugini,siamo tanto orgogliosi di te!

Buon Compleanno”, gli auguri della cantante che spiega anche il perché del party a tema Titanic. Tutto nasce dall’ascolto di una canzone e non poteva essere altrimenti vista la famiglia di artisti e musicisti dalla quale proviene.

“PS: Paola poche settimane fa ha ascoltato la canzone Eyes Blue e ha sentito la parola Titanic, mi ha chiesto cosa fosse e le ho spiegato che è un film.. curiosa com’è, l’ha voluto vedere (le ho fatto saltare alcune piccole parti) e per questo ha voluto fare la festa del suo compleanno dedicata al suo nuovo film preferito.

Le foto sono state scattate dai nostri amici (tamponati) che erano alla festa e il filmato è stato girato e montato dalla mamma di Paola”.