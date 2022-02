Prime immagini ufficiali della partita a scacchi tra Dominic Morgan e Massimo Ruggero nel primo teaser trailer di Diavoli 2. Sky conferma la messa in onda dei nuovi episodi ad aprile su Sky Atlantic e rivela i primi dettagli sulla nuova guerra che vedrà da un lato l’italiano ex broker Massimo e il suo mentore, l’amato e odiato Dominic Morgan.

In molti hanno immaginato quest’ultimo ormai finito e con le spalle al muro dopo la vittoria di Massimo nel finale della prima stagione ma, a quanto pare, i destini dei due sono di nuovo cambiati nel salto temporale che dividerà i due capitoli della serie internazionale, ma cosa è successo e perché i ruoli si sono di nuovo ribaltati?

Le prime immagini di Diavoli 2 rivelano che Massimo è di nuovo in balia di Dominic pronto a fare la sua mossa al fianco di un nuovo alleato mentre il broker italiano è in fuga dopo aver fatto il salto dall’altra parte della barricata. Il financial thriller internazionale Sky Original ispirato al romanzo di Guido Maria Brera dovrà quindi ripartire da questa nuova partita a scacchi che riprenderà a quattro anni dagli eventi narrati nella prima stagione e, quindi, dal fallimento del piano di Dominic Morgan contro l’euro.

Ecc il teaser trailer di Diavoli 2:

Oltre ai due protagonisti, nel cast di Diavoli 2 ritroveremo la squadra di Massimo ovvero Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry, e una serie di new entry: da Li Jun Li, pronta a vestire i panni della nuova Head of Trading della NYL, Wu Zhi, e Joel de la Fuentein (Cheng Liwei), nuovo membro del board. Alla regia dei nuovi episodi ci sono ancora Nick Hurran e Jan Maria Michelini mentre la firma sarà quella di Frank Spotnitz e James Dormer con Naomi Gibney e Caroline Henry.