Un biopic su Michael Jackson si farà, e ora la notizia è ufficiale. La conferma arriva da Variety, che riporta che il film gode della completa collaborazione degli eredi del Re del Pop. Il biopic su Michael Jackson ha già uno sceneggiatore, un produttore e un titolo.

Per il momento non è stata resa nota la data d’uscita del film, ma sappiamo già che la produzione è stata affidata a Graham King, lo stesso produttore di Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, mentre la sceneggiatura porta il nome di John Logan, firma eccellente dei capolavori Il Gladiatore e Skyfall. Il film verrà distribuito dalla Lionsgate.

Il titolo del biopic su Michael Jackson sarà Michael. Secondo le prime indiscrezioni, il film affronterà le tappe più importanti della carriera della popstar con “uno sguardo approfondito nella vita del’uomo complicato”, dove il “complicato” è un chiaro riferimento alle accuse di molestie sessuali sui minori che Jackson dovette affrontare dal 1992 e che minarono per sempre la sua carriera. Jackson vinse in tribunale dopo una lunga battaglia, ma le accuse ritornarono con l’uscita del docufilm Leaving Neverland in cui James Safechuck e Wade Robson ripresero ad accusare il Re del Pop di abusi.

Oltre a quel triste capitolo della sua vita personale, Michael racconterà l’ascesa artistica del cantautore e la forte influenza della sua musica e del suo live act nella scena pop internazionale. Per Graham King e John Logan si tratta della seconda collaborazione dopo The Aviator, capolavoro del 2004 firmato da Martin Scorsese. Variety ha raccolto il commento di Katherine Esther Scruse, madre del compianto artista: “Sin da quando Michael era piccolo, come membro dei Jackson 5, ha amato la magia del cinema. Come famiglia, siamo onorati di vedere la nostra storia di vita prendere vita sul grande schermo”.

Dopo questa notizia, il biopic su Michael Jackson è ora una delle novità più attese del 2022.