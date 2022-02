Tutta la serie Samsung Galaxy S22 sarà presentata domani 9 febbraio nel primo evento Unpacked del 2022. Le anticipazioni sui prossimi top di gamma non sono di certo mancate nelle ultime settimane ed in particolare negli ultimi giorni. A distanza di circa 24 ore dall’uscita degli smartphone di punta, possiamo ammirare una video anteprima decisamente definitiva con protagonisti il Galaxy S22 Plus, ma soprattutto il modello S22 Ultra.

Come visibile nell’immagine di chiusura articolo, condivisa sul profilo Twitter Demonix, il primo a fare la sua apparizione è il modello Samsung Galaxy S22 Plus, non molto dissimile dal suo predecessore S21 Plus. In particolar modo, possiamo far notare le cornici arrotondate, l’assenza quasi totale di bordi ai lati del telefono e ancora il comparto fotocamera principale a 3 sensori. Le colorazioni mostrate sono quella bianca, nera, verde, rosa e nera.

Molto più spazio nell’anteprima video con protagonista il Samsung Galaxy S22 Ultra è dedicata all’esemplare più atteso di tutti, ossia il Gaalaxy S22 Ultra. Ebbene, per quest’ultimo, non si può non notare un design del tutto diverso dal collega S22 Plus. Lo smartphone ha linee decisamente più squadrate rispetto allo standard della linea S. Non è un mistero come il device sia da considerarsi piuttosto un degno sostituto della serie Note e dunque un successore del Note 20 piuttosto che del Galaxy S21 Ultra. Il display, ancora, appare curvo ai lati e in bella vista si mostra il considerevole comparto fotocamera con 5 sensori organizzati in una sorta di P maiuscola. Per finire, nel contributo è visibile la S Pen del device che prende posto in un alloggiamento specifico sul lato sinistro. Le colorazioni del top di gamma mostrate nel filmato sono quelle nera, bianca e rossa.

Mancano davvero poche ore al prossimo lancio dei Samsung Galaxy S22. Di certo anche quanto visto nell’ultima video anteprima corrisponde alla realtà dei fatti. Lo streaming della presentazione, probabilmente, ci riserverà davvero poche sorprese, a partire dalle ore 16 di domani.

