C’è un po’ di Marvel nelle nomination agli Oscar 2022. È stata annunciata in data odierna la lista di tutti i candidati alla prossima edizione dell’Academy Awards (c’è anche l’Italia con Paolo Sorrentino che concorre al Miglior Film Straniero). Tra i nomi degli attori che si contenderanno l’ambiziosa statuetta di miglior protagonista ci sono Andrew Garfield e Benedict Cumberbatch.

Entrambi hanno in comune due cose: si tratta della loro seconda volta da nominati agli Oscar e hanno condiviso il set nell’ultimo film di Spider-Man. Garfield, dopo la vittoria al Golden Globe grazie al film Netflix Tick, Tick… Boom!, tenterà di strappare il premio allo Sherlock televisivo (e Doctor Strange nella Marvel), Cumberbatch, in corsa con il film favorito Il Potere del Cane (presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 78).

Le nomination agli Oscar 2022 non si riducono a loro due come rappresentanti della Casa delle Idee. I fan già gioiscono in un’ipotetica reunion tra gli ex fidanzanti Andrew Garfield ed Emma Stone (la sua Crudelia ha ricevuto due nomination), nonché interpreti di Peter Parker e Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man; c’è poi Kirsten Dunst, ex Mary Jane nella trilogia dell’Uomo Ragno firmata da Sam Raimi e candidata all’Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista (per Il Potere del Cane, guarda il caso, con Cumberbatch); e potremo citare J.K. Simmons (nominato per Being the Ricardos), interprete di J. Jonah Jameson, caporedattore del Daily Bugle negli Spider-Man al cinema.

E la presenza della Marvel non finisce qui ma si amplia con due cinecomic usciti quest’anno: nella categoria Migliori effetti visivi spuntano Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e il sopracitato Spider-Man: No Way Home.

Non è certo la prima volta che la Casa delle Idee arriva agli Oscar. Infatti ci aveva provato Black Panther, cinecomic col compianto Chadwick Boseman, che nel 2018 fu nominato addirittura nella categoria principale di Miglior Film.

Chiunque vincerà tra Garfield e Cumberbatch (la loro è una delle sfide più attese), è inutile negare che la Marvel, tanto amata dai fan quanto odiata da alcuni grandi registi (Martin Scorsese e Francis Ford Coppola ci sono andati giù pesanti con gli insulti), ha ormai catturato anche l’attenzione di Hollywood.

