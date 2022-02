Cast e personaggi di Lea Un Nuovo Giorno sono pronti ad occupare il prime time di Rai1 a partire da oggi, 8 febbraio. La settimana post-Sanremo 2022 continua ad essere affollata di fiction e dopo il debutto de L’Amica Geniale 3 alla domenica sera, di Màkari 2 al lunedì, adesso tocca ad Anna Valle e Giorgio Pasotti occupare il prime time in attesa del ritorno di Doc Nelle tue Mani 2 fissato per giovedì sera per la gioia di chi ama le serie italiane e i medical drama.

Anche Lea Un Nuovo Giorno ci porterà in corsia ma questa volta sarà la pediatria il reparto al centro delle storie in cui Anna Valle dovrà trascinare il suo pubblico tra risvolti privati e casi da risolvere. Sarà l’attrice a vestire i panni di Lea, un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. La donna in quest’ultimo anno ha affrontato la perdita del bambino che portava in grembo ormai da otto mesi e anche la fine del suo matrimonio con Marco Colomba (Giorgio Pasotti).

Al suo ritorno in corsia, Lea scoprirà che il primario adesso è proprio l’ex marito di ritorno da un anno negli Stati Uniti. I due dovranno cercare il modo di collaborare e sostenersi, le stesse cose che non sono riusciti a fare quando hanno perso il loro bambino. Il lutto e il dolore hanno permesso a Lea di diventare più empatica ed entrare in sintonia con i suoi piccoli pazienti e con i familiari ma lo stesso non si può dire di Marco.

"Ogni perdita porta in sé la capacità di rinascere. Ed è proprio questo il tema centrale del racconto: ogni giorno è un nuovo giorno".#LeaUnNuovoGiorno, da martedì #8febbraio su @RaiUno e @RaiPlay 👉 https://t.co/FBwrTj56fp

Una clip in anteprima 👇 pic.twitter.com/axkRnjhdSE — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 7, 2022

A mettere altra carne al fuoco sarà un affascinante musicista. In cast e personaggi di Lea Un Nuovo Giorno ci sarà anche un affascinante musicista (Mehmet Günsür) che farà scoprire a Lea la possibilità di una nuova vita. Arturo è un musicista, chitarrista e bassista, nato in Turchia, dove ha vissuto fino a vent’anni. Ha fatto tournée in tutto il mondo con musicisti e cantanti famosi. Poi nella sua vita è arrivata Martina, figlia di un rapporto occasionale con una ragazza conosciuta dopo un concerto che li ha lasciati soli. Da allora la sua vita è cambiata e adesso padre e figlia vivono nella campagna di Ferrara.

“È un personaggio che mi è piaciuto subito, mi piace come Lea affronti il suo lavoro, protetta da un gruppo di lavoro e di amiche”.

Anna Valle è Lea nella serie #LeaUnNuovoGiorno, dall’#8febbraio su @RaiUno e @RaiPlay 👉 https://t.co/FBwrTj56fp pic.twitter.com/j3vbLcAgf1 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 7, 2022

Completano cast e personaggi di Lea Un Nuovo Giorno Anna Galgano (Eleonora Giovanardi), ginecologa e nuova compagna di Marco, lavora nello stesso ospedale ed è stata una cara amica di Lea da sempre innamorata di suo marito. Anna è sinceramente dispiaciuta per la fine dell’amicizia con Lea ma non vuole rinunciare a Marco; Rosa Nibbi (Daniela Morozzi), Caposala del reparto di pediatria, cara amica di Lea, confidente e consigliera.

La ospita nella grande casa di campagna dove vive con il marito Donato (Jerry Mastrodomenico) e i loro tre figli Dante, Giulia e Paolino; Olga Francesio (Marina Crialesi), Infermiera pediatrica; Favilla Mancuso (Manuela Ventura), infermiera efficiente ma scontrosa; Michela Idiong (Rausi Giangiarè), infermiera tirocinante; Pietro Verna (Primo Reggiani), giovane pediatra, amico di Marco che considera il suo mentore, sta per sposare Enrica, figlia del proprietario di un’importante clinica privata ma si innamora di Michela.

Gli episodi in onda questa sera saranno i primi due della stagione dal titolo Ricominciare e La seconda possibilità.