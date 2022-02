Mercoledì riparte Le Iene e questa volta al centro dello studio non ci sarà un volto ‘noto’ della trasmissione bensì Belen Rodriguez. A sorpresa la conduttrice ha annunciato sui social che il misterioso progetto al quale stava lavorando era proprio questo e sicuramente non si tratta di una cosa di poco conto. La scommessa più grande per l’argentina sarà calcare il palco tenendo le redini di un programma che ha ospitato alcuni dei volti più noti e amati della televisione italiana e a quel punto i paragoni non mancheranno, saprà trovare la propria strada e tenere alta la testa?

Al suo fianco si schiererà un veterano de Le Iene, Teo Mammucari (vi ha già preso parte al fianco di Ilary Blasi e non solo) con il quale ha già condiviso il dietro le quinte e il palco di Tu si Que Vales. La sintonia e la complicità tra i due è già evidente dai video postati dall’argentina sui social per mostrare le prove degli stacchetti che porteranno a Le Iene da questa sera, ma questo basterà?

Mediaset annunciando Belen Rodriguez e Teo Mammucari a Le Iene ha parlato di rivoluzione cambiando anche l’impostazione del programma. Nel comunicato ufficiale si legge:

“Al via da mercoledì 9 febbraio la nuova edizione 2022 di “Le Iene” con la sorpresa di un’importante evoluzione e tante novità. Oltre alle inchieste e ai reportage che caratterizzano da sempre l’esperienza “Iene” – punti fermi della cronaca della politica italiana degli ultimi anni – la nuova versione del programma di Italia 1 ritornerà in uno studio molto vivace e darà molto spazio agli aspetti legati all’ironia, alla comicità e allo spettacolo. In questa logica, il programma sarà condotto da due figure molto popolari dell’intrattenimento italiano come Teo Mammucari e Belén Rodriguez affiancati da un cast di giovani talenti”.

Al pubblico piacerà? Lo scopriremo con gli ascolti giovedì mattina.