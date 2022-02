Achille Lauro all’Eurovision per San Marino? Il cantante si candida per rappresentare il Paese e, dopo il grande successo al Festival di Sanremo, non stupirebbe se San Marino scegliesse proprio lui.

All’Eurovision Song Contest, in effetti, Lauro ci starebbe bene e rischierebbe di portare alla vittoria il Paese che rappresenta. Non l’Italia, perché il nostro Paese porta in finale, da regolamento, il vincitore del Festival della Canzone Italiana.

Quest’anno dovrebbe vedersela con Mahmood e Blanco, tra gli altri, che l’Italia schiera di diritto dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022.

Se così fosse, se effettivamente San Marino scegliesse l’opzione Achille Lauro, vedremo due dei concorrenti di Sanremo 2022 sullo stesso palco in un’edizione tutta italiana attesa a Torino.

Achille Lauro all’Eurovision per San Marino, le possibilità

Quali sono le reali possibilità di vedere Achille Lauro all’Eurovision per San Marino? Moltissime in realtà. Il cantante si è ufficialmente candidato e non è di certo l’unico ma è sicuramente quello che avrebbe più possibilità di trionfare nella competizione internazionale.

Tra gli altri candidati, spiccano i nomi di Valerio Scanu e di Francesco Monte ma anche di Ivana Spagna, Matteo Faustini e Blind.

I nomi sono stati annunciati in conferenza stampa. Saranno loro a partecipare a Una Voce per San Marino, il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2022.

A presentare la finale saranno Senhit, che ha rappresentato San Marino all’Eurovision nel 2021, e il l’israeliano Jonatan Kashanian.

Nel corso della finale verrà deciso il cantante che parteciperà ufficialmente all’Eurovision per rappresentare San Marino. La finale di Una Voce Per San Marino si terrà al Teatro Nuovo di Dogana il 19 febbraio alle 20:30, in diretta su San Marino RTV.