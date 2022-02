Dal 7 febbraio arriva Vigil – Indagine a Bordo su Sky e Now, in prima visione assoluta per l’Italia dopo il grande successo ottenuto nel Regno Unito. La serie inglese, creata da Tom Edge (Lovesick) e prodotta da World Productions, ha incontrato un enorme consenso che si è tradotto in un record di ascolti: in pochi giorni dal debutto su BBC, Vigil ha ottenuto più di 10 milioni di spettatori, diventando il più grande debutto del 2021 per una nuova serie televisiva.

Ora Sky e Now portano Vigil – Indagine a Bordo anche in Italia: questo claustrofobico thriller, con un prestigioso cast di volti noti della tv inglese, è un procedurale in sei episodi, che racconta una storia ispirata al programma nucleare Trident del Regno Unito (Continuous At-Sea Deterrent) e alla vita dei suoi equipaggi sottomarini.

Vigil – Indagine a Bordo è un’avvincente trama incentrata sulla vita della tormentata ispettrice capo della polizia scozzese Amy Silva, interpretata da Sureanne Jones (Gentleman Jack), una donna determinata che però soffre di claustrofobia. Quando viene inviata nel sottomarino nucleare Vigil, di pattuglia in acque scozzesi, deve indagare su una morte a bordo: il sospetto omicidio è avvenuto poco dopo la scomparsa di un peschereccio in circostanze misteriose. Alle indagini collaborano i suoi colleghi a terra, a Glasgow, sotto la guida del sergente Kirsten Longacre, interpretata da Rose Leslie (Il Trono di Spade): nel corso delle ricerche la polizia si ritroverà in conflitto con la Royal Navy e l’MI5, i servizi segreti britannici.

@BBC

Nel cast di Vigil – Indagine a Bordo, accanto a Jones e Leslie, figurano anche Shaun Evans, Paterson Joseph, Martin Compston e Stephen Dillane. Ecco le trame dei primi due episodi in onda su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, da lunedì 7 febbraio.

La detective Amy Silva indaga sulla scomparsa di un peschereccio scozzese e su un omicidio avvenuto a bordo di un sottomarino nucleare.

Il guasto del reattore tiene il Vigil bloccato, mentre Amy inizia a pensare che la sua indagine sia ostacolata volontariamente. A terra intanto, Kirsten si mette in pericolo.













Continua a leggere su optimagazine.com