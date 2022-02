Non sono ancora ufficiali i prezzi del Samsung Galaxy S22 in Italia e nel resto d’Europa, ma è chiaro che dalla Corea stiano arrivando alcune indicazioni particolarmente interessanti sotto questo punto di vista. Dopo i rumors del giorno a proposito di alcuni materiali utilizzati per dar vita a questa serie, come vi abbiamo riportato con altro articolo in mattina, ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere necessariamente in esame per i nostri lettori. Il tutto, a 48 ore dalla presentazione ufficiale dei device.

Le ultime indicazioni sui prezzi del Samsung Galaxy S22 in Europa

Sostanzialmente, quali sono le indicazioni che ci arrivano in queste ore a proposito dei prezzi che verranno applicati per la serie dei Samsung Galaxy S22 in Europa? Interessanti le voci che giungono dal sito ETNews, secondo cui Samsung darà il via alle pre-registrazioni per la serie dei Samsung Galaxy S22 in Corea del Sud a partire dal prossimo 14 febbraio. Allo stesso tempo, i veri e propri preordini dovrebbero iniziare il 21 febbraio, con le prime consegne che dovrebbero essere in programma il ​​25 febbraio.

Nello specifico, il prezzo di lancio per la versione standard del Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere pari a 999.900 KRW, vale a dire circa 833 dollari. Allo stesso tempo, il Samsung Galaxy S22+ avrà un prezzo di 1.199.000 KRW, ovvero 999 dollari, per la versione da 128 GB. Sono indicazioni di massima, che ci forniscono un quadro interessante anche per i potenziali acquirenti del device qui in Europa. Nonostante costi di produzione che saranno per forza di cose più elevati rispetto a quelli affrontati un anno fa con il Samsung Galaxy S21, il prezzo dei nuovi modelli non dovrebbe salire.

Questione da non tralasciare, se pensiamo che nelle ultime settimane diversi addetti ai lavori avevano dato per scontato un aumento del prezzo di listino per il Samsung Galaxy S22, confrontato con il suo predecessore.