Il OnePlus Nord CE 2 Lite si fa sempre più concreto, come confermato anche dalle recenti indiscrezioni sul comparto fotografico che presenterà. Stando a quanto riportato da ‘91mobiles.com‘, il dispositivo, che si collocherà nella fascia medio-bassa del mercato, includerà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale OmniVision da 64MP e due secondari da 2MP, il primo per le macro ed il secondo monocromatico.

Il OnePlus Nord CE 2 Lite monterà anche una fotocamera frontale Sony IMX471 da 16MP, che abbiamo già incontrato a bordo dei OnePlus 9. Il device includerà anche uno schermo da 6.59 pollici con risoluzione FullHD, e sarà spinto dal processore Snapdragon 695 con supporto agli standard di rete 5G di ultima generazione. Il OnePlus Nord CE 2 Lite avrà fino a 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (ci saranno quasi certamente anche altri configurazioni minori, anche se non sappiamo ancora quali). La batteria avrà una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W. Confermato anche il jack per le cuffie da 3.5mm.

Non è ancora possibile risalire alla data di uscita ed al prezzo proposto per il OnePlus Nord CE 2 Lite, che si presenterà come la nuova proposta di OnePlus per la fascia medio-bassa del mercato, magari in Europa. Non sappiamo ancora se il OnePlus Nord CE 2 Lite arriverà anche da noi: secondo alcuni rimarrà esclusiva di alcuni mercati, come quello indiano, dove non supererà il prezzo dei 200 euro. In ogni caso, ne sapremo senz’altro di più nei prossimi giorni, dal momento che il dispositivo sarà presentato nel Q1 2022 (questo significa che lo vedremo arrivare davvero molto presto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

