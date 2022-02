Sta facendo molto discutere la vicenda secondo cui da domani 8 febbraio cambi la privacy WhatsApp. Un insieme di normative pronte a scendere in campo, tramite il quale la nota app di messaggistica potrebbe ottenere molte più informazioni sui nostri profili. Ecco perché occorre assolutamente un chiarimento per chi ha le idee poco chiare in merito. Proprio non ne potevamo fare a meno, evidentemente, visto che oggi siamo costretti nuovamente a parlarne a distanza di oltre un anno dal nostro ultimo articolo a tema.

Servono chiarimenti sulla nuova privacy WhatsApp da domani 8 febbraio

Cosa cambia da domani 8 febbraio sul fronte della privacy WhatsApp? Un bel nulla, ed è opportuno essere chiari senza troppi giri di parole. Partiamo dal presupposto che un video diventato virale nelle ultime ore, in cui si annuncia questa svolta negativa per il pubblico italiano, si riferisca in effetti a novità concepite un anno fa. A febbraio 2021, infatti, ci sono state nuove implementazioni da parte dell’app sotto questo punto di vista, ma come riportato da diversi siti di settore a suo tempo non hanno coinvolto in modo diretto l’Italia ed il resto d’Europa.

Il concetto è stato chiarito da alcuni in queste ore, mentre il rimando alla pagina web in cui WhatsApp già un anno fa ha chiarito la storia diventa più importante che mai. Sostanzialmente, l’aggiornamento alle norme che regolano da sempre la privacy WhatsApp, oltre ad essere avvenuto un anno, focalizzandosi soprattutto sugli utenti americani, ha coinvolto in modo esclusivo gli account business. Tutti noi che ci ritroviamo con un profilo standard, dunque, non verremo inclusi in un discorso di questo tipo.

Insomma, ora alcuni concetti riguardanti la nuova privacy WhatsApp dovrebbero essere più chiari a tutti. In primis, a coloro che diffondono video sui social senza sapere di cosa si parli nello specifico.