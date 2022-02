Con Black Summer dei Red Hot Chili Peppers si rompe finalmente il lungo silenzio dopo The Getaway (2016), ultimo album in studio con Josh Klinghoffer alle chitarre. Con questo nuovo singolo ritorna definitivamente John Frusciante, storico e iconico chitarrista della band di Anthony Kiedis.

Con Black Summer dei Red Hot Chili Peppers ritroviamo i canoni delle classiche ballate della band statunitense, che negli anni ci ha viziato con quelle strane virate dal funk rock al rock alternativo grazie a titoli come Californication, Scar Tissue, The Zephyr Song, Venice Queen, Desecration Smile, Snow e tante altre.

A questo giro i Red Hot Chili Peppers non ci sputano addosso il groove irresistibile che è nel loro stile: Black Summer è un brano tremendamente radiofonico che si apre con il riff di Frusciante per poi arricchirsi con il pattern di Chad Smith, ancora in grado di incantarci con ghost notes alternate a pugni violenti sulle pelli. Insomma, i Red Hot Chili Peppers sono tornati, e questo singolo non è l’unica novità di cui parleremo.

Strofa pacata, ritornello aperto, il tutto nella colonna vertebrale della bassline di Flea, pezzo da 90 per tutti i bassisti del mondo. A suggellare il grande ritorno è il solo di Frusciante, con il pedale fuzz schiacciato per riprendere un discorso interrotto da troppi anni.

Unlimited Love è il titolo del nuovo disco, il dodicesimo, dei Red Hot Chili Peppers. L’album uscirà il 1° aprile 2022. In più occasioni la band ha spiegato che nella prossima release ci sarebbero state alcune novità. Lo spiega John Frusciante sui social:

“Quando abbiamo iniziato a scrivere materiale, abbiamo iniziato suonando vecchi brani di artisti come Johnny ‘Guitar’ Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett e altri. Così in modo graduale, abbiamo iniziato a portare nuove idee e trasformare le jam sessions in canzoni, e dopo un paio di mesi quello che stavamo suonando era il nuovo materiale. La sensazione di divertimento senza sforzo che provavamo quando suonavamo le canzoni di altre persone è rimasta con noi per tutto il tempo in cui scrivevamo. Per me, questo album rappresenta il nostro amore e la fiducia reciproca”.

Di seguito il testo e la traduzione di Black Summer dei Red Hot Chili Peppers, il primo singolo da Unlimited Love.

[Verse 1]

A lazy rain am I, the skies refuse to cry

Cremation takes its piece of your supply

The night is dressed like noon, a sailor spoke too soon

And China’s on the dark side of the moon (Hear me now)

[Verse 2]

Platypus are a few, the secret life of Roo

A personality I never knew (Get it on)

My crater weighs a ton, the archer’s on the run

And no one stands alone behind the sun

[Chorus]

It’s been a long time since I made a new friеnd

Waitin’ on another black summer to end

It’s been a long timе and you never know when

Waitin’ on another black summer to end

[Guitar Solo]

[Verse 3]

Crack the flaming whip, a-sailin’ on a censorship

Riding on a headless horse to make the trip

[Chorus]

Been a long time since I made a new friend

Waitin’ on another black summer to end

It’s been a long time and you never know when

Waitin’ on another black summer to end

[Outro]

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’

Waitin’ on another black summer to end

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’

Waitin’ on another black summer to end

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’

Waitin’ on another black summer to end