Per attuare un’ottima strategia di marketing è fondamentale utilizzare anche i social media e cercare di restare costantemente aggiornati e al passo con i tempi: i social media, se utilizzati in maniera corretta, possono portare ad un’ottimizzazione dei profitti della propria attività.

Fondamentale è riuscire a formulare il messaggio adeguato per ogni social media ed avere un’idea chiara riguardo il target di riferimento in modo da attirare l’attenzione di possibili clienti. Da Facebook ad Instagram passando per Twitter e Linkedin, tutti questi social media possono portare profitto alla propria attività. Vediamo ora le tendenze del momento per quanto riguarda la creazione di contenuti e post.

Esempi di contenuti per i social media

Nostalgia marketing

È fondamentale collegare ricordi e momenti positivi ad un brand in modo da creare empatia nei possibili buyers. Tutti i post appartenenti a questa categoria si basano sull’imitazione di un modello conosciuto dal target di riferimento come la riproposizione di elementi classici in chiave moderna.

Meme

Da sempre in circolazione, i meme hanno un’efficacia elevata, convincono e fanno sorridere spesso sfruttando anche i trend del momento.

Dalla definizione stessa di meme: “elementi di una cultura o di un sistema di comportamento, replicabili e trasmissibili per imitazione da un individuo a un altro o da uno strumento di comunicazione ed espressione a un altro”. I meme creano in pochi istanti una serie di collegamenti nella mente dei potenziali clienti.

User Generated Content

Con l’avvento di Tik Tok questa pratica si è affermata soprattutto tra i giovani: rielaborare in chiave personale un contenuto già noto; in questo modo è possibile creare prodotti che abbracciano la tendenza del momento. I contenuti diventando creativi e virali.

Boom dei contenuti video

Ultimamente i video si stanno affermando sempre di più sui social media, sia di breve che di lunga durata sono tra i contenuti più condivisi. Facebook è il primo social media in termini di utenti attivi: pubblicare un video può essere una scelta intelligente; Instagram, invece è lo snodo principale per tutti gli influencer.

Tutorial

Nell’ultimo periodo si stanno affermando i caroselli, vere e proprie gallerie di post caratterizzate da immagini e parole attraverso l’applicazione della filosofia nelle situazioni quotidiane.

Questa tecnica è fondamentale soprattutto per chi vuole imparare in pochi istanti sfruttando anche la funzione reels.

Ovviamente la creazione di questi contenuti deve essere supportata dalla sponsorizzazione di alcuni post: per ottenere ottimi risultati non si possono soltanto postare contenuti organici ma anche sponsorizzarli.

