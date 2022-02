Slitta il concerto dei Franz Ferdinand a Milano nel 2022 e l’appuntamento di Padova viene completamente cancellato. Nuovi aggiornamenti giungono oggi sulla parte del tour dei Franz Ferdinand atteso in Italia che si riduce ad un solo appuntamento.

Con oltre 10 milioni di copie di dischi vendute e 1,2 milioni di di stream, i Franz Ferdinand a Milano nel 2022 presenteranno l’album Hits To The Head in arrivo l’11 marzo. Dal progetto è stato estratto il nuovo singolo dal titolo Curious, disponibile dallo scorso 25 gennaio e prodotto da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price, già visti al fianco di artisti internazionali di rilievo come Dua Lipa, Madonna e Pet Shop Boys.

Il singolo è accompagnato dal video ufficiale diretto da Andy Knowles.

Info data Franz Ferdinand a Milano nel 2022

L’appuntamento del Hits To The Head Tour 2022 dei Franz Ferdinand, previsto originariamente al Mediolanum Forum di Milano il 24 marzo 2022 è stato riprogrammato al 1° novembre 2022 al Lorenzini District di Milano. Di seguito informazioni utili sulla ricollocazione dei posti.

Ingresso: PIT € 40,00 + diritti di prevendita (ricollocazione Parterre, Tribuna A Numerata e Tribuna B Gold numerata); GA: €35,00 + diritti di prevendita (ricollocazione Anello B Laterale Non numerato, Anello C centrale non numerato). I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data e altri biglietti sono in vendita su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket.

Info data di Padova

Il concerto dei Franz Ferdinand a Padova in programma al Gran Teatro Geox, previsto per il 23 marzo 2022, è invece cancellato e non potrà essere recuperato. I fan in possesso dei biglietti potranno chiederne il rimborso integrale.

Le richieste di rimborso dei biglietti per la data di Padova dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 15 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.