Da lunedì 7 febbraio, la troupe di Lux Vide torna a girare Don Matteo 13 a Spoleto. Gli attori riprendono a lavorare sul set dopo l’ospitata a Sanremo 2022, prima con Raoul Bova e Nino Frassica che hanno intrattenuto il pubblico vestendo i panni dei personaggi della fiction – Bova interpreta la new entry Don Massimo, Frassica è l’inossidabile Maresciallo Cecchini – poi con lo sketch divertentissimo di Maria Chiara Giannetta (co-conduttrice della serata cover) e la partecipazione di Maurizio Lastrico (rispettivamente nei ruoli della capitana Anna Olivieri ed il pm Marco Nardi).

Le riprese di Don Matteo 13 proseguiranno ancora per qualche settimana, prima della messa in onda delle nuove puntate. In pubblico dovrà aspettare almeno il quinto appuntamento per dire addio a Terence Hill, colonna storica della fiction. Gli spettatori, però, non devono assolutamente preoccuparsi sull’uscita di scena dell’iconico parroco in bici. In un’intervista con Famiglia Cristiana, Raoul Bova ha rassicurato:

Posso dire che dietro la scomparsa di Don Matteo non c’è nulla di drammatico. E’ stato chiamato per una missione importante e ha scelto Don Massimo per sostituirlo, che è un sacerdote al suo primo incarico. La vocazione in lui è maturata dopo un evento tragico.

Il passaggio di testimone sarà molto delicato, e Bova conferma che i due “Don” hanno almeno un punto in comune:

Don Massimo condivide con Don Matteo il pallino per l’investigazione, ma ancor più di lui è attratto dal mondo giovanile. In questa serie si affrontano temi come il bullismo.

A Sanremo 2022, Frassica ha anche confermato che Don Matteo 14 ci sarà: ancora nulla di ufficiale dagli addetti ai lavori (del resto la tredicesima stagione debutterà solo il mese prossimo), ma l’intenzione di proseguire c’è.

L’appuntamento con Don Matteo 13 è fissato al 10 marzo 2022 su Rai1. Una nuova puntata ogni giovedì in prima serata.

