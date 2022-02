Sabrina Ferilli è stata la regina del Festival di Sanremo 2022 non solo per quello che ha saputo portare sul palco con la sua eleganza e il suo modo di fare allegro e simpatico, ma anche per le chicche che ci ha regalato dopo la finalissima. Dopo un primo momento di sintonia con il padrone di casa, Sabrina Ferilli ha dato vita ad un vero e proprio caso mediatico che ha travolto il popolo dei social che si chiede ancora il motivo del gelo che ad un tratto è sceso su lei e Amadeus.

La risposta ufficiale forse non arriverà mai e quello che è successo è destinato a rimanere un mistero ma quello che è certo è che Sabrina Ferilli adesso è di nuovo sulla cresta dell’onda e dopo il successo ottenuto all’Ariston sono in molti quelli che puntano su un suo ritorno in Rai anche per una serie tv. I primi rumors a riguardo arrivano da Bubino Blog che lancia quelli che potrebbero essere i primi dettagli sul presunto progetto che porterà la Ferilli nel prime time di Rai1.

Al centro di tutto potrebbe esserci il nuovo romanzo della direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, Vita Ordinaria di Una Donna di Strada. Le due si sono incontrate alla presentazione del libro e la direttrice ha commentato su Instagram la sua partecipazione a Sanremo con eloquenti parole scrivendo: “Perfetta, elegante, spiritosa. What else?“. Al momento non vi è un annuncio ufficiale e niente di concreto ma per la Ferilli non sarebbe la prima volta in Rai visto che alla fine degli anni ’90 è stata tra le protagoniste di Commesse.

Negli ultimi anni Sabrina Ferilli ha saputo scegliere progetti importati donandosi poco alla recitazione e solo per storie incisive in cui lei stessa in primis ha creduto, quale sarà la sua risposta nel caso in cui la Rai avanzerà una proposta?