Apple TV+ svela la prima immagine di Glenn Close in Tehran 2: la grande attrice americana è la new entry nel cast della nuova stagione dell’avvincente spy thriller israeliano.

Dopo aver debuttato nel paese d’origine nel 2020, Apple ne ha acquistato i diritti di distribuzione internazionale l’anno successivo. Il thriller geopolitico segue le vicende di un’agente del Mossad, Tamar Rabinyan, incaricata di andare sotto copertura nella capitale iraniana. La missione, però, non va come previsto, e la giovane si trova braccata in un paese a lei sconosciuto.

Niv Sultan guida il cast della seconda stagione, affiancata da Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi e Menashe Noy. Glenn Close in Tehran 2 interpreterà Marjan Montazeri, una donna inglese che vive nella capitale iraniana. A giudicare dall’immagine, la sua strada si incrocerà con quella di Tamar, ma non sappiamo per quale motivo.

La serie è creata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn e diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è la seneggiatrice insieme a Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche co-creatori. I produttori esecutivi sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios e Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin ed Eldad Koblenz per Kan 11.

Glenn Close non è nuova al piccolo schermo. In passato è stata nel cast di The Shield e poi protagonista di Damages, serie per cui ha vinto due Emmy Awards. Di recente è apparsa in un cameo nel finale de La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.

La seconda stagione di Teheran sarà disponibile su Apple TV+ il 6 maggio 2022 con i primi due episodi; successivamente saranno pubblicati sul servizio di streaming uno a settimana, ogni venerdì, con un totale di otto episodi (il finale di stagione è fissata al 17 giugno 2022).