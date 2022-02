Android Auto, la famosa app sviluppata da Google basata su smartphone che consente ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere utilizzati in automobili tramite il sistema di infotainment incluso nel cruscotto, insieme ad Android Automotive, variante del sistema operativo Android pensata in modo specifico per automobili e veicoli, rischiano di non avere il successo sperato e così il colosso di Mountain View ha pensato di rendere disponibili una gamma più ampia di app di terze parti per questo tipo di sistemi. La differenza più grande che intercorre fra le due soluzioni è che, se da un lato Android Auto necessita di un telefono per funzionare (tramite mirroring), dall’altro Android Automotive è autonomo e dunque un sistema a sé stante capace di collegarsi allo smartphone, pur restando indipendente.

Insomma, sia Android Auto che Android Automotive in futuro apriranno alle app di terze parti e gli sviluppatori di Google avranno quindi la possibilità di offrire le loro applicazioni simultaneamente tramite il Google Play Store, sia per il primo che per il secondo sistema. Potrebbe esserci in arrivo una nuova categoria chiamata “Media”, che forse ospiterà app di terze parti per musica e podcast. Questo è quanto afferma Mishaal Rahman.

All’inizio del 2022 Google ha reso noto che Android Automotive avrebbe coinvolto un grande numero di app di terze parti, come già successo nel 2021 per Android Auto, quando rese disponibili diverse alternative a Google Maps, ossia il noto servizio Internet geografico sviluppato dal produttore statunitense utile per la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra. Ultimamente, più di preciso negli ultimi mesi, gli sviluppatori non sono stati capaci di “tenere per sé” i futuri progetti dell’azienda per Android Auto e tra le varie novità vi è anche l’arrivo di un’interfaccia utente rivisitata con il nome in codice “Coolwalk”.

