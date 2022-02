Delitti in Paradiso 11, attualmente in onda nel Regno Unito su BBC ma ancora inedita in Italia fino alla prossima primavera, ha subìto uno scossone importante che segna uno spartiacque per la serie.

Attenzione Spoiler!

Delitti in Paradiso 11 ha sostanzialmente rinunciato alla storia d’amore tra l’ispettore investigativo Neville Parker (interpretato da Ralf Little) e la sergente Florence Cassell (Joséphine Jobert), auspicata dal pubblico ma di fatto mai implementata dalla trama. Quando la coppia sembrava vicina ad iniziare una relazione, la sergente ha invece sottolineato di desiderare soltanto un’amicizia. E le speranze di un’evoluzione romantica tra i due sono state definitivamente archiviate quando il personaggio di Florence ha lasciato l’atollo di Saint Marie nell’episodio 4, trasmesso il 28 gennaio da BBC.

Parlando di Delitti in Paradiso 11 nel programma Good Morning Britain di ITV, l’attore Ralf Little, ha commentato quanto il suo personaggio sia stato sfortunato in amore fino ad ora: “Voglio dire, ci sono andati vicini lui e Florence, vero? Sembrava che stesse per succedere…”. E ha anche aggiunto che c’è un motivo specifico per cui Neville e Florence non hanno avuto il loro lieto fine, ovvero che Parker è “il personaggio meno operativo“.

Sono il personaggio meno figo lì! Sono uno di quelli che hanno bisogno di aiuto. Sono di quelli che devono essere messi a proprio agio. E suppongo che i produttori non vogliano mai che i personaggi si sentano troppo a loro agio. Neville si sta davvero divertendo sull’isola ora, quindi probabilmente hanno detto ‘non lasciamogli trovare l’amore’. Se lo facessero, probabilmente dovrebbero mandarmi a casa.

L’episodio d’addio di Jobert a Delitti in Paradiso 11 è stato definito da Little “una montagna russa piuttosto emozionante“, che ora apre a nuovi scenari per il protagonista. La stagione sarà trasmessa prossimamente da Rai2, che intanto dal 7 febbraio riprogramma in replica l’ottavo capitolo della serie.

Continua a leggere su optimagazine.com