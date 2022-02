Il OnePlus 10 Ultra non è stato confermato dall’azienda, ma pare proprio destinato ad essere presentato tra qualche mese. Il device dovrebbe ereditare pressoché lo stesso design del OnePlus 10 Pro (che è stato annunciato poche settimane fa per il mercato cinese ed è atteso anche in Europa per la prossima primavera), a differenza della configurazione del comparto fotografico posteriore, che dovrebbe presentarsi diversamente (per lo più concentrato sulla fotocamera con zoom periscopico).

L’indiscrezione è arrivata da un brevetto presentato da OnePlus Technology all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) lo scorso settembre, che è poi stato approvato in tempi non sospetti (di preciso il 28 gennaio 2022). Se le indiscrezioni di cui sopra venissero confermate, il OnePlus 10 Ultra si presenterebbe come il primo dispositivo dell’OEM cinese con zoom periscopico (finora il produttore cinese non è mai andato oltre il 3.3x del OnePlus 10 Pro). Il range di zoom potrebbe essere il 5x, che verrà adottato su OPPO Find X5 Pro (la sinergia tra i due OEM continua spedita, come dimostra anche la recente collaborazione di OPPO con Hasselblad, partner irrinunciabile di casa OnePlus per il comparto fotografico ormai da qualche tempo).

Il OnePlus 10 Ultra integrerà anche la NPU proprietaria di OPPO MariSilicon X, in grado di assicurare grandi miglioramenti dal punto di vista fotografico (capacità di processare file RAW senza perdere qualità e video 4K AI Night Video con anteprima in presa diretta, tra le altre funzioni aggiuntive previste dalla suddetta NPU). Il OnePlus 10 Ultra adotterà probabilmente la ricarica rapida SuperVOOC a 80W e la AirVOOC wireless a 50W (già viste sul OnePlus 10 Pro pcoo fa presentato). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com