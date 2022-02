Sono stati appena annunciati nuovi concerti di Blanco in programma in estate. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, in coppia con Mahmood, Blanco è pronto per esibirsi in tutta Italia e già prima della kermesse canora aveva annunciato una serie di appuntamenti da sold out immediato.

Lo aveva anticipato nelle scorse ore ed adesso è arrivato il calendario di tutti i nuovi appuntamenti che si svolgeranno nel periodo estivo. Oltre alle nuove date, arrivano anche due modifiche relative agli eventi di Bologna e Brescia, che vengono posticipati a causa dei sopraggiunti impegni relativi all’Eurovision.

Le due date di Bologna erano attese l’8 e il 9 maggio all’Estragon mentre Blanco avrebbe dovuto esibirsi a Brescia nei giorni 13 e 14 maggio per due eventi al Teatro Morato. I due appuntamenti sono rimandati, già note le nuove date: il 22 e il 23 maggio a Bologna, il 27 e il 28 maggio a Brescia. I biglietti già acquistati restano validi per i nuovi appuntamenti.

“Ve lo avevo promesso. Ed eccoci qua con delle nuove date estive”, scrive Blanco sui social svelando il calendario. Il tour estivo inizierà da Locarno il 18 giugno per chiudersi a Milano il 17 settembre con un concerto all’Ippodromo SNAI San Siro. Nel mezzo, importanti eventi come il Rock in Roma (28 luglio) e il Lucca Summer Festival (21 luglio).

I biglietti saranno acquistabili da domani alle 14.00. Il tour nei club, invece, è sold out: TUTTE LE DATE.

Il tour estivo di Blanco

Sabato 18 giugno 2022 – LOCARNO – CONNECTION FESTIVAL

Venerdì 24 giugno 2022 – GENOVA – GOA BOA_THE NEXT DAY

Sabato 9 luglio 2022 – ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL

Domenica 17 luglio 2022 – L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL

Giovedì 21 luglio 2022 – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

Sabato 23 luglio 2022 – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

Giovedì 28 luglio 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

Sabato 30 luglio 2022 – CATANIA – VILLA BELLINI

Mercoledì 3 agosto 2022 – MATERA – SONIC PARK MATERA

Giovedì 4 agosto 2022 – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

Sabato 6 agosto 2022 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

Sabato 17 settembre 2022 – MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO