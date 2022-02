Con l’ingresso di Morgan a Oggi è Un Altro Giorno arriva il momento di tirare le somme sul Festival di Sanremo 2022. La kermesse si è conclusa sabato 5 febbraio con la vittoria di Mahmood e Blanco, Elisa al secondo posto e Gianni Morandi al terzo. Castoldi viene ospitato da Serena Bortone, e dopo un timido ingresso prende la parola per dire la sua su alcuni nodi da sciogliere.

Morgan sull’Amadeus quater

Morgan è fiero di Michele Bravi, un artista al quale “è entrata dentro la musica”, ma non per questo è da considerarsi un artista piacevole, così come non devono piacere a tutti le sue canzoni. Per questo Castoldi dice:

“Quando pensiamo a Lennon o De Andrè non pensiamo a stare bene. Molti mi hanno detto: ‘A me trasmette una grande sofferenza’, ed è vero. Ce l’ha. I musicisti sono dei medium. La musica ci sfrutta, non sei tu che decidi se ce l’hai”.

Il tempo degli encomi dura poco perché subito dopo, quando dallo studio arrivano le prime considerazioni sul “terzo Sanremo di Amadeus” inizia la polemica. Morgan tuona: “La terza? Sembrava la quarantesima!”. Il dibattito si sposta in remoto, con una giornalista del Fatto Quotidiano in collegamento che dice di sperare in “altre quaranta conduzioni di Amadeus”.

A Morgan non piacerebbe affatto, per questo risponde: “Questa è dittatura in senso economico”, e poco dopo precisa che alla conduzione di un evento musicale ci vorrebbe qualcuno che della musica ha fatto la sua professione: “Io non condurrei un evento sportivo, a ognuno le sue competenze“.

Le polemiche su Gianni Morandi e Jovanotti

Anche Morgan si fa portavoce delle polemiche su Gianni Morandi e Jovanotti, che hanno trionfato nella serata delle cover. I due artisti, infatti, hanno proposto un medley delle loro canzoni: “Come a dire: noi siamo noi e voi non siete nessuno”, dice Morgan.

Lo stesso dibattito si era aperto nella sala stampa durante la conferenza di sabato mattina, quando un giornalista ha sollevato l’obiezione ai vertici del Festival. Morgan, dunque, appoggia questa contestazione.