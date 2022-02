Le toccanti parole di Tiziano Ferro per Gianni, salvato dalla morte. In realtà si chiama Johnny, ma in casa Ferro ormai tutti lo chiamano con il nome italianizzato. A raccontare la sua storia è lo stesso artista via social nel condividere con i fan la nuova vita che ha appena salvato.

Tiziano Ferro per Gianni ha fatto davvero tantissimo: lo ha risparmiato alla morte sicura. Gianni ha 8 anni ed è stato abbandonato; è finito nella lista eutanasia di un canale a causa delle difficoltà nel darlo in adozione. Come spesso dice anche l’artista di Latina, i cani adulti fanno fatica a trovare nuove case.

Per Gianni non c’erano richieste. Nessuno lo voleva, fino a quando la sua storia non ha incrociato lo sguardo di Tiziano.

“Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni

Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste”, scrive Ferro sui social, straziato dal dolore al solo pensiero.

“Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito”, aggiunge.

Rivolge lo sguardo a Jake, il cane che ha da poco perso, e spiega la sua intenzione di salvare un altro cane adulto, estremamente desideroso d’amore. In casa Ferro lo troverà.

“Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti , capaci di insegnare smisurata gratitudine – pensateci!”, scrive Tiziano, incoraggiando i suoi seguaci all’adozione dei cani adulti.

Non solo i cuccioli hanno bisogno di affetto e di una casa calda in cui continuare a vivere.



“Benvenuto a casa Gianni!!!”, conclude il cantante.