Koulibaly alza al cielo la Coppa d’Africa. La sfida ai calci di rigore contro l’Egitto ha permesso al Senegal di Koulibaly di aggiudicarsi, è la prima volta nella storia, il trofeo continentale tanto contestato dai club europei. La collocazione della Coppa d’Africa nel cuore della stagione dei principali campionati europei suscita molte perplessità.

I club, infatti, sono privati di alcuni dei loro migliori atleti – è il caso del Napoli con Koulibaly – in una fase cruciale dell’annata sportiva. Finora ogni tentativo di “allineare” la Coppa d’Africa allo stesso calendario degli altri tornei continentali per squadre nazionali non ha sortito successo. Ma è una prospettiva che ormai non si potrà a lungo eludere stante la presenza ormai sempre più massiccia di top player africani nei massimi campionati.

In questo ore le polemiche cedono per il passo ad un successo storico che riempie di gioia Koulibaly ed un’intera nazione (leggi di più). L’epilogo ai calci di rigore è stato drammatico. Poi è scoppiata la festa con Koulibaly al settimo cielo e congratulato anche dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (leggi di più)

Allargando lo sguardo al futuro prossimo del Napoli si può ben dire che il tanto temuto, a giusta ragione, mese di Gennaio non ha frenato le ambizioni degli azzurri. Al contrario la Coppa d’Africa restituisce a Luciano Spalletti un campione come Koulibaly euforico per il successo ottenuto e desideroso di bissare il trionfo nazionale anche con la maglia azzurra. In pochi mesi Coppa d’Africa e Scudetto: Koulibaly vuole questa straordinaria accoppiata e già da sabato sera contro l’Inter farà di tutto per realizzare questo sogno condiviso con tutti i tifosi partenopei.

Qualcuno ha azzardato un paragone illustre con Diego Armando Maradona. D10S, dopo aver vinto trionfalmente il Mondiale messicano del 1986, trascinò il Napoli alla conquista dello Scudetto nella stagione successiva trasmettendo ai compagni la carica vincente. Mutatis mutandis, Koulibaly può ripetere con Insigne e compagni la medesima impresa.

Il turno di campionato appena trascorso ha smosso le gerarchie di vertice. Il Napoli ha espugnato Venezia incollandosi all’Inter sconfitta nel derby dal Milan. Il tonfo dell’Atalanta e la vittoria della Juventus firmata Vlahovic aprono scenari interessanti tanto nella corsa scudetto quanto nella corsa Champions. Il trionfatore d’Africa Koulibaly ed il micidiale attaccante slavo vogliono cambiare la storia ed il loro destino.

