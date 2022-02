Better Call Saul 6 sta per arrivare: AMC ha rilasciato un breve teaser per l’acclamata serie drammatica, per iniziare ufficialmente la promozione dell’ultima stagione.

Il teaser di Better Call Saul 6 si apre con gli inconfondibili stivali dei temibili assassini noti come i Cugini. I fratelli gemelli percorrono spavaldi una scena del crimine che richiama la sontuosa tenuta del cugino Lalo, sopravvissuto a un tentativo di omicidio orchestrato da Gus e Nacho nella sua casa nel finale della quinta stagione.

Il teaser di Better Call Saul 6 è accompagnato da una didascalia che invita il pubblico a segnare l’appuntamento in calendario, ma senza una rivelare una data d’uscita per la nuova stagione. Un indizio, però, emerge dalla stessa clip: un addetto alla scena del crimine ha disposto etichette con le lettere “D” e “R”, che secondo alcuni commentatori su Twitter potrebbe essere un’indicazione del 18 aprile come data della première (D a segnare il mese, in quanto quarta lettera dell’alfabeto, e R per il giorno, diciottesima lettera). Visto che il 18 aprile cade di lunedì e Better Call Saul viene trasmesso da AMC proprio quel giorno, potrebbe essere quella la data scelta per il debutto. In Italia la serie è disponibile su Netflix.

Better Call Saul 6 arriva quest’anno dopo una lunga assenza: la serie è andata in onda l’ultima volta nell’aprile 2020, quindi potrebbe debuttare con la stagione finale esattamente due anni dopo. La pandemia e i problemi di salute del protagonista hanno dilatato i tempi della produzione: lo scorso luglio, l’attore Bob Odenkirk ha avuto un principio di infarto mentre era sul set ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Dopo circa sei settimane si è ripreso completamente ed è tornato a lavoro, rassicurando il pubblico sui social e ringraziando per il supporto ricevuto.

