I Samsung Galaxy S22 saranno di certo più sostenibili grazie alla scelta del produttore di dotarli di parti in plastica riciclata. La conferma è giunta in queste ore proprio da Samsung Mobile, ancor prima del lancio dei dispositivi previsto questo mercoledì 9 febbraio.

La scelta ambientalista fa parte dell’ampio programma del brand noto come ‘Galaxy for the Planet’. La prospettiva futura è quella di garantire sempre più dispositivi di fascia alta come media e pure nel caso di entry level, proprio l’utilizzo di materiali riciclati. La plastica ricavata dopo un adeguato processo di riciclo verrà di certo utilizzata per le cover dei telefoni e sempre più anche per accessori come i caricabatteria. Ancora, la carta e cartone frutto del processo di riuso, verrà impiegata per l’imballaggio ma anche per manuali e schede prodotto.

La plastica che comporrà in parte i Samsung Galaxy S22 è stata ricavata dalle reti da pesca recuperate negli oceani di tutto il mondo. Gli ultimi studi affermano che, ogni anno, oltre 640.000 tonnellate di reti appunto sono abbandonate proprio nei mari. Dunque Samsung si è fatta promotrice di iniziative che ripuliscono proprio le immense distese d’acqua fra i continenti, ricavandone (tra l’altro) delle risorse preziose per la sua catena di produzione.

Chissà se la scelta di utilizzare plastica riciclata per i Samsung Galaxy S22 sarà apprezzata dai potenziali acquirenti di ognuno dei modelli attesi (dunque esemplare standard, Plus e Ultra). In molti potrebbero apprezzare la scelta rispettosa dell’ambiente del produttore per la serie e dunque preferire le prossime ammiraglie alla concorrenza proprio per sposare la causa ambientalista del brand. Non c’è dubbio che, subito dopo Samsung, anche molti altri competitor andranno nella stessa direzione, a partire magari dalla rivale di sempre Apple. Il discorso dell’approvvigionamento di risorse (magari sostenibili) si è fatto cruciale per il settore hi-tech ora e lo sarà sempre di più in futuro.

