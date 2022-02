Federica Panicucci ha rischiato la vita ed è lei stessa ad annunciarlo sui social ringraziando la Divina Provvidenza che l’ha salvata. La conduttrice di Canale5 ogni giorno è in onda in diretta per tenere le redini di Mattino5 al fianco di Francesco Vecchi ma oggi è successo qualcosa di grave che poteva cambiare per sempre la sua vita e quella delle persone che la amano.

Da qualche ora si parla ormai di quello che è successo a Milano e dintorni con il forte vento che sta spazzando la zona facendo non pochi danni e proprio in questa giornata di emergenza la Panicucci è finita con le spalle al muro. A causa del fortissimo vento che lunedì mattina ha soffiato su Milano, una tegola è volata via da un tetto planando proprio sul tettuccio in vetro della vettura della conduttrice che sui social ha postato le foto choc dall’esterno e dall’interno della sua auto gridando al miracolo.

Federica Panicucci sui social ha scritto: “Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”. Il messaggio ha raccolto in poco tempo centinaia di like e anche tanti messaggi di vicinanza per la paura che la conduttrice ha avuto in quei momenti, ma cosa succederà adesso? Federica Panicucci avrà modo di tornare a lavoro già da domani o avrà bisogno di un po’ di tempo per riuscire a ritrovare un po’ di serenità?

I suoi ultimi messaggi mostrano le foto e il vetro lesionato ma non vi è nessun riferimento a quello che succederà adesso e, soprattutto, se domani la vedremo a Mattino5 oppure no.