Una doccia fredda, anzi gelata, attende chi punta al download Harmony OS nella sua versione globale. Il 2021 si era chiuso con tutti i migliori pronostici per il lancio dell’OS alternativo ad Android sugli smartphone Huawei al di fuori dei confini cinesi. In questa prima parte di febbraio invece, apprendiamo da fonti ufficiali interne al brand tutt’altra prospettiva.

Alla fine della settimana scorsa, Kaam Arli in qualità di responsabile della stampa e delle pubbliche relazioni di Huawei Turchia ha rilasciato una dichiarazione che non può di certo passare inosservata. A proposito di lancio globale del download Harmony OS, il referente ha chiarito che per il produttore è troppo presto per il lancio del suo sistema operativo al di fuori dei confini cinesi. Un’esperienza software molto simile è invece garantita dall’interfaccia EMUI 12, almeno sui dispositivi supportati

La dichiarazione appena riportata va decisamente in controtendenza rispetto a quanto detto solo a fine 2021. In quest’ottica, vanno pure raffreddati gli animi di chi sperava in un prossimo lancio della serie Huawei Mate 50 con a bordo proprio Harmony OS per tutti. Proprio per la nuova uscita hardware è possibile che ci si regoli in maniera diversa per il mercato cinese e poi per quello globale: dunque la scelta per il resto del mondo potrebbe essere ancora una volta Android, accompagnato naturalmente dall’EMUI 12.

Le ultime dichiarazioni rischiano di avere un effetto non positivo sulla percezione del brand in Europa, in passato il mercato migliore per tutti gli smartphone Huawei. Chi ancora attendeva la notizia del prossimo download Harmony OS per il suo vecchio dispositivo e naturalmente anche l’annuncio del sistema operativo su tutte le nuove uscite hardware, potrebbe davvero smettere di aspettare. Le alternative Android sono molte e anche molte a buon mercato come nel caso del concorrente Xiaomi ma non solo.

