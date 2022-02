Se siete alla ricerca di un iPhone ad un prezzo piuttosto competitivo e non spendere cifre esagerate, sicuramente quest’oggi può fare al caso vostro l’offerta proposta da Amazon per l’iPhone 11 da 64GB di memoria interna e di colore giallo. Non parliamo dell’ultimo top di gamma di casa Apple, è infatti un modello di qualche anno fa, ma che risulta essere ancora fortemente appetibile sul mercato, anche perché presenta un prezzo più abbordabile.

Cambia il prezzo per iPhone 11 su Amazon

Occorre dunque riprendere il filo del discorso rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi. Può essere quindi il giusto compromesso per chi vuole avere un iPhone, ma senza ritrovarsi a spendere un capitale. L’offerta odierna presentata da Amazon riguarda nel dettaglio il modello di iPhone 11 da 64GB di memoria interna e di colore verde, è infatti l’unico disponibile sul sito di e-commerce a tale prezzo, le altre colorazioni o non sono disponibili o presentano un prezzo più elevato.

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Dovrete quindi accontentarvi del colore giallo se volete risparmiare qualcosa acquistando l’iPhone 11. Il prezzo proposto da Amazon per tale modello è di 566 euro ed è stato applicato uno sconto del 5% su quello precedente che era di 619 euro. Parliamo sicuramente di un piccolo risparmio, ma che quando si tratta di prodotti Apple fa sempre più che comodo. Tra l’altro c’è anche l’opzione di poter pagare questa cifra a rate grazie a Cofidis.

Come accennato in precedenza la disponibilità è immediata, la spedizione risulta essere gratuita e bisogna solo attendere qualche giorno in più per riceverlo direttamente a casa vostra. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo di questo iPhone 11 da 64GB e di colore giallo.

Il dispositivo in questione si ritrova con display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, è resistente all’acqua ed alla polvere e presenta un buon comparto fotografico. Spazio infatti ad un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Non manca infine il Face ID per l’autenticazione sicura.