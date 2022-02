Avril Lavigne in Italia nel 2023: i concerti in programma per il 2022 sono stati posticipati a causa del perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al covid-19. Vengono quindi rimandati i due appuntamenti dell’artista attesi nel nostro Paese nelle città di Milano e Padova.

Per Avril Lavigne non è il primo posticipo dei concerti italiani ma per i fan arriva oggi qualche notizie certa: verranno recuperati entrambi il prossimo anno e la location di Padova viene modificata.

Le date italiane di Avril Lavigne erano inizialmente previste a marzo 2021 e successivamente sono state spostate al 2022. Ora è certa la riprogrammazione nel mese di aprile 2023.

Ad annunciare il posticipo del tour è stata la stessa cantante, con una messaggio sui social rivolto ai fan italiani ed europei. “Ho alcune spiacevoli notizie da darvi riguardo alle mie date in Europa e UK”, scrive l’artista.

“Ho dovuto prendere la difficile decisone di posticipare il tour fino al 2023. A causa delle problematiche causate dalla pandemia, ci sono una serie di restrizioni legate a viaggi e venue che cambiano di paese in paese che hanno reso impossibile procedere con le date del tour in questo momento“, le sue parole mentre con dispiacere comunica che non si esibirà nel continente quest’anno. Tutto è rimandato al prossimo anno, sperando in tempi migliori e minori (o nulle) restrizioni.

Il nuovo calendario degli appuntamenti italiani è già noto e i biglietti rimarranno validi per le rispettive nuove date.

“Non è una decisione facile, ma è quella che ci permetterà finalmente di suonare in ogni città del tour ed allestire un grande show a piena capienza in condizioni sicure. Ho il cuore spezzato, ma sono certa che ne sarà valsa la pena aspettare”, ha concluso Avril Lavigne.

Avril Lavigne in Italia nel 2023

Queste le date di Avril Lavigne in Italia nel 2023:

23 aprile 2023 · Padova, Kioene Arena (nuova location) – riprogrammazione della data del 14 marzo 2021 e del 4 marzo 2022;

24 aprile 2023 · Milano, Mediolanum Forum – riprogrammazione della data del 12 marzo 2021 e del 6 marzo 2022.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. Coloro già in possesso di un biglietto per lo show previsto alla Fiera di Padova riceveranno via mail un segnaposto per la nuova data alla Kioene Arena di Padova.