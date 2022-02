Ci sono alcuni riscontri particolarmente interessanti che dobbiamo prendere in esame per tutti coloro che, in questo frangente, hanno già presentato la domanda per ricevere il bonus asilo nido. Una questione che va valutata con grande attenzione, affinché non ci si perda sul più bello. Già, perché al di là delle informazioni che abbiamo condiviso nelle scorse settimane, bisogna fornire qualche informazione in più a coloro che hanno già fatto questo step con l’agevolazione in questione. Mi riferisco a chi ha caricato la domanda entro il 31 dicembre 2021.

Attenzione alla scadenza ad aprile 2022 per il bonus asilo nido

Del resto, era questo il termine fissato nel regolamento dell’ultimo bonus asilo nido. In attesa di capire se e come evolverà questa agevolazione nei prossimi mesi, bisogna non perdere di vista alcuni appuntamenti a breve termine. Come tutti sanno, ci siamo da poco lasciati alle spalle un ciclo durante il quale è stato possibile presentare la domanda per la frequenza dell’asilo nido. In particolare, il termine è stato compreso tra lo scorso 24 febbraio 2021 e, come accennato, il 31 dicembre 2021.

Bisogna fare molta attenzione al prossimo step. Coloro che hanno presentato la domanda ed hanno visto la propria richiesta accettata dal sistema, infatti, sono tenuti a conservare le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette a scuola. Queste, infatti, devono essere necessariamente allegate entro e non oltre il 1 aprile del 2022. Sostanzialmente, i richiedenti dovranno aggiungere quelle non allegate al momento della presentazione della domanda.

Dunque, c’è un’altra data che dobbiamo annotare sul calendario, qualora la nostra utenza rientri a pieno diritto nei discorsi che si fanno da mesi a proposito del bonus asilo nido. In questo modo, infatti, non lasceremo nulla al caso ed eviteremo brutte sorprese che sono sempre dietro l’angolo sotto questo punto di visa.