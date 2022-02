Siamo solo a febbraio, ma ci sono già grandi aspettative sull’uscita dell’iPhone 14. Dopo aver preso in esame alcune voci di corridoio nei giorni scorsi, infatti, occorre fare molta attenzione su alcuni dettagli venuti a galla finora. Nonostante l’iPhone 13 abbia solo pochi mesi, in non vedono l’ora che arrivi l’iPhone 14. Il motivo è semplice, in quanto nel corso delle ultime settimane hanno preso piede molti rumors sul dispositivo in arrivo. In sostanza, come sarà e quali funzionalità saranno offerte?

Indicazioni verso l’uscita dell’iPhone 14: tra prezzo e caratteristiche

Nutrire certezze in merito è impossibile, visto che conosceremo la serie solo tra sette mesi abbondanti. Tuttavia, pare proprio che il nuovo melafonino abbia tutte le carte in regola per sorprenderci. In attesa di avvicinarci all’uscita dell’iPhone 14, siamo certi di andare incontro ad una riprogettazione rispetto all’iPhone 13. Stando ad un report di Mark Gurman di Bloomberg, Apple offrirà un design completamente nuovo. Ad esempio, ci sono state tante voci intorno alla tacca del dispositivo.

Le prime indiscrezioni suggerivano che l’iPhone avrebbe scelto un ritaglio a forma di pillola per la fotocamera frontale e i sensori Face ID, ma nuove anticipazioni suggeriscono che ci saranno effettivamente due ritagli. Ci sono anche voci secondo cui Apple eliminerà il modello “Mini”, offrendo solo due dimensioni. Vale a dire 6,1 pollici e 6,7 pollici. In questo modo la mela morsicata potrebbe offrire quattro iPhone.

Ancora, l’iPhone 14 potrebbe disporre di un processore a 4 nm, che dovrebbe offrire un aumento delle prestazioni rispetto al chip a 5 nm dell’iPhone 13. Occhio anche alla possibile RAM aggiuntiva. Per quanto concerne il prezzo, pare che l’iPhone 14 costerà 799 dollari negli USA, la stessa cifra di partenza di iPhone 13, che dal canto suo in Italia veniva proposto a 939 euro. Insomma, tanti spunti interessanti verso l’uscita dell’iPhone 14. Staremo a vedere come andranno le cose.